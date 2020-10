Die Ratingagentur Scope führt regelmäßig Webinare für Investoren, Fondsselektoren und Berater durch. Aktuell sind Registrierungen zu folgenden Events möglich.

2. Green Bonds: Strong Demand - Rapid Growth

Wann: Montag, 05. Oktober 2020 - 15:30 Uhr

Gastsprecher: Bram Bros, Co-Lead Portfolio Manager @ NN Investment Partners

3. Nachhaltige Aktien in Europa und Schwellenländern - Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Wann: Dienstag, 13. Oktober 2020 - 15:00 Uhr

Gastsprecher: Amit Mehta and Richard Webb, both are Portfolio Managers & Managing Directors @ J.P. Morgan Asset Management

Rückblick: Sie haben eines der vergangenen Webinare verpasst? Kein Problem. Für die folgenden Portfolio Manager Konferenzen sind nun Replays verfügbar:

Zum Hintergrund: Portfolio Manager Konferenzen

Portfolio Manager Konferenz ist ein Online-Eventformat mit analytischem Tiefgang. Die Analysten der Scope Fondsselektion begrüßen ausgewählte Portfolio Manager zum Gespräch. Dabei werden die Themen und Aspekte adressiert und thematisiert, die auch im Ratingprozess für Fonds relevant sind. Teilnehmer haben die Möglichkeit, Fragen für das Gespräch vor und auch während der Veranstaltung zu stellen.

Zum Hintergrund: Analyst Conference Calls

Beim Scope Analyst Conference Call können sich Investoren, Produktentscheider und Berater über die wichtigsten Parameter aktueller Scope Analysen, Studien und Methodiken informieren. Teilnehmer können nach einer kurzen Präsentation Fragen zum Fonds und zum Rating stellen.