Der exportorientierte deutsche Maschinenbau leidet weiterhin unter dem Corona-Virus. Seit Beginn der weltweiten Pandemie befindet sich die Branche in einer veritablen Auftrags- und Umsatzkrise. Sowohl aktuelle Kennzahlen als auch die Konjunktur- und Umsatzprognosen der Entscheider untermauern dies, wie aus dem neuen Maschinenbau-Barometer der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hervorgeht. Die Stimmung der deutschen Maschinenbauer hat sich in den letzten drei Sommermonaten kaum gebessert - im Gegenteil: eher verschlechtert.

Umsatzerwartungen weiter auf Talfahrt



Gegenwärtig steht mehr als die Hälfte der befragten Entscheider der Entwicklung der Weltwirtschaft in den kommenden 12 Monaten skeptisch gegenüber. Lediglich jeder fünfte Befragte ist noch optimistisch gestimmt. Leicht entspannt gegenüber dem Vorquartal hat sich die Sicht auf die deutsche Konjunktur: immerhin 3 von 10 Entscheidern blicken wieder optimistisch auf die deutsche Entwicklung. Im Vorquartal hatte ihr Anteil noch bei 20% gelegen. "Diese leichte Erholung darf nicht über die dramatische Situation des Maschinenbaus und vieler wichtiger Kunden in der Automobil- und Luftfahrtindustrie hinwegtäuschen", mahnt Dr. Klaus-Peter Gushurst, Leiter des Bereichs Industries und Innovationen bei PwC. "Ein Blick auf die Umsatzerwartungen legt die ganze Tragweite der Krise offen."

Gegenüber dem Vorquartal haben die befragten Unternehmen ihre Umsatzprognosen für die kommenden 12 Monate nochmals leicht nach unten korrigiert. Im Schnitt gehen die Entscheider von einem Umsatzrückgang von -11,6% Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum aus - ein Negativrekord aller bisherigen Erhebungswellen; vor drei Monaten hatte der Wert bei -10,6% gelegen. Auch der direkt mit Corona in Zusammenhang zu bringende Umsatzverlust ist weiter auf Rekordniveau: er liegt bei durchschnittlich -22,2%. "Die Zahlen sind ein deutliches Signal dafür, dass wir auf ein dramatisches Jahresende zusteuern. Alle Aussagen zum weiteren Pandemieverlauf sind sehr spekulativ. Aber dass wir nicht nur eine massive Restrukturierungsphase, sondern auch eine Pleitewelle in der Industrie erleben werden, ist eine sichere und traurige Erkenntnis", so Gushurst.