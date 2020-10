ALVANCE Aluminium Group schließt die Übernahme des Recycling- und Walzwerks Duffel in Belgien ab

Paris (ots) -



- Das Geschäft stärkt die nachgelagerte Wertschöpfungskette und erweitert das

Produktangebot von ALVANCE

- Die Übernahme geht einher mit einem engagierten Programm von strategischen

Investitionen und Wachstum in Duffel und Dünkirchen



ALVANCE (https://alvancealuminiumgroup.com/) , die globale Aluminiumsparte der

GFG-Allianz (https://www.gfgalliance.com/) von Sanjeev Gupta, dem führenden

Unternehmen für nachhaltige Industrie, hat den Kauf des Aluminiumrecycling- und

Walzwerks Duffel in der Nähe von Antwerpen in Belgien abgeschlossen.





Duffel wurde 1946 gegründet und ist ein führender europäischer Hersteller vonhochwertigen Aluminiumwalzprodukten und ein Pionier auf dem europäischen Marktfür Karosseriebleche (ABS). Das Werk hat die Kapazität zur Verarbeitung von 250Kilotonnen Aluminiumschrottmaterial pro Jahr und wiederverwendet derzeit proJahr etwa 104 Kilotonnen, was sie dem Ziel, eine Kapazität von einer MillionTonnen Aluminiumschrottmaterial pro Jahr zu erreichen, näher bringt. Der Kaufdes Werkes - das in ALVANCE Aluminium Duffel umbenannt wird - bedeutet eineStärkung und Erweiterung des nachgelagerten Portfolios von ALVANCE und fördertdas Bestreben, ein führender Lieferant von wertschöpfenden und nachhaltigenAluminiumprodukten für den Automobilsektor und andere Industriezweige zu werden.ALVANCE möchte sowohl das Volumen als auch die Vielfalt der am Standorthergestellten Aluminiumlösungen maximieren und plant die Produktionskapazität amStandort mit 1.000 Beschäftigten durch erhebliche Investitionen in dieModernisierung der Produktionsanlagen zu erhöhen. Duffel wird auch von denSynergien mit ALVANCE Aluminium Dunkerque, der größten Aluminiumhütte Europas,profitieren, was eine direkte Lieferung von Primäraluminium mit garantierterQualität einschließt.Die Übernahme von Duffel wird auch die Bedeutung der GFG-Allianz alsausländischer Direktinvestor in Belgien stärken, die bereits im Juli 2019 dasLütticher Stahlwerk von ArcelorMittal gekauft hatte.Die heutige Ankündigung löst den Beginn eines 100-tägigen Programms aus, indessen Verlauf ALVANCE in Zusammenarbeit mit dem Duffel-Management, denGewerkschaften, Kunden und Lieferanten eine umfassende Analyse des Unternehmensdurchführen wird, um Investitionsmöglichkeiten zu erkennen und detailliertePläne zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, zur Erweiterung derProduktpalette und zur Unterstützung des Umsatzwachstums zu entwickeln. EinKernpunkt des 100-tägigen Programms wird es sein zu untersuchen, welcheSchlüsselrolle Duffel einnehmen kann, sowohl in der Vision von GFG als auch vonALVANCE, um bis im Jahr 2030 kohlenstoffneutral zu sein (CN30).