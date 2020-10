Unified Endpoint Management wird das nächste große Thema in der IT - Deskcenter stellt wegweisenden Gartner-Report zur Verfügung und bereitet weiterführendes Webinar vor

"Diese zunehmend heterogenen Strukturen gilt es möglichst effizient unter einen Hut zu bringen", sagt Holger Maul und deutet auf ein komplexes Organigramm. "Verschiedenste Devices, unterschiedliche Betriebssysteme, Software, Assets, Lizenzen, Updates, Support - das alles und noch viel mehr müssen IT-Manager schon heute auf dem Schirm haben. Idealerweise auf einem einzigen. Und genau darum geht's!" Der CEO der Deskcenter Solutions AG deutet auf den Bildschirm seines Tablets. "Gartner Report", steht dort in großen Lettern auf einem kreisrunden Button. "Das Thema ist so wichtig, dass ich es am liebsten jedem Manager per Einschreiben zustellen würde."

Tatsächlich lässt sich das zukunftsorientierte Dokument mit dem wegweisenden Titel "Prepare for Unified Endpoint Management to Displace MDM and CMT" ab sofort und nur für kurze Zeit kostenfrei bei Deskcenter downloaden. In der schnörkellosen Analyse wird kurz die aktuelle Situation skizziert und dann auf die theoretisch wie bereits praktisch naheliegende Lösung eingegangen. Warum UEM? Was kann es? Und welche maßgeblichen Erkenntnisse lassen sich daraus für Unternehmen und Institutionen ableiten?

Deskcenter stellt damit ihrem Netzwerk respektive der gesamten Branche den nunmehr dritten Gartner-Report zur Verfügung. "Die globale Entwicklung geht mittlerweile so schnell voran, dass wir nur Schritt halten können, wenn wir wertvolle Informationen und fundiertes Fachwissen quasi in Echtzeit teilen", erklärt Holger Maul. Das Unternehmen thematisiert UEM mit weiteren Features auf seiner Website und bietet Interessierten am 27. Oktober um 11 Uhr ein umfangreiches Webinar dazu an. Die Teilnahme ist kostenlos.

Zum Download des Gartner-Reports und zur Webinar-Anmeldung:

https://www.deskcenter.com/gartner-uem/

Über Deskcenter:

Die Deskcenter Solutions AG ist ein innovativer deutscher Softwarehersteller im Bereich IT-Management. Mit Hilfe der modularen Softwarelösung setzen Kunden und Partner Projekte im Asset-, Software- und Servicemanagement erfolgreich um.

Zum Portfolio der ganzheitlichen IT-Management-Lösung gehören ein vollumfängliches Clientmanagement, effizientes IT-Assetmanagement, eine vollständige Hard- und Softwareinventarisierung, automatisierte Softwareverteilung, OS Deployment und Patchmanagement, ein zuverlässiges Lizenzmanagement, sicheres Mobile Device Management sowie benutzerorientiertes IT-Servicemanagement. Vereint in einer homogenen, modularen Suite ermöglicht es Deskcenter, den Überblick und die Kontrolle über die gesamte IT zu gewinnen und diese ganzheitlich zu optimieren. Deskcenter Anwender sind somit in der Lage IT-Prozesse zu automatisieren, die Effizienz zu steigern und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

