Trump versus Biden – so reagieren die Börsen

Seit Richard Nixons unglücklichem Auftritt gegen John F. Kennedy im Jahr 1960 sind Fernsehdebatten ein wichtiger Bestandteil des US-Präsidentschaftswahlkampfes. In diesem Zusammenhang bildete die Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden keine Ausnahme und stellte die erste öffentliche Zurschaustellung ihrer Differenzen zu den Themen wie Steuern, das Coronavirus und den Sitz am Obersten Gerichtshof der USA dar. Die Märkte präsentieren sich volatil. Wir stimmen Sie in unserem Börsendienst auf die US-Wahl ein. In unserem Trainingstag am 10.10 wird es ein ausführliches Spezial zur US-Wahl geben. Wie sind die Ausgangsbedingungen, welche Folgen erwarten wir für die Märkte? Löst Joe Biden den nächsten Bullenmarkt aus? Alles hier in der Academy.