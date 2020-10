Crosslantic Capital verkauft digitales Fitness-Unternehmen 7NXT an Oakley Capital

Düsseldorf (ots) - Das Düsseldorfer Investmentunternehmen Crosslantic Capital hat seine Mehrheitsbeteiligung an 7NXT, Deutschlands führender Digitalplattform für Online Fitness und Ernährung, an die Private Equity Firma Oakley Capital verkauft. Das 7NXT-Gründerteam um Markan Karajica bleibt im Unternehmen und wird weiterhin eine signifikante Minderheitsbeteiligung an der Firma halten.

Seit der Gründung im Jahr 2015 revolutioniert das Unternehmen 7NXT den deutschen Fitness-Markt. Die Gruppe ist besser bekannt für ihre drei Hauptgeschäftsfelder: Gymondo, die führende Online-Fitnessplattform, die über ihre Abo-Mitgliedschaften Zugang zu individualisierten Trainings- und Ernährungsprogrammen bietet, Shape Republic, die Nahrungsergänzungsmittel-Marke für Frauen, sowie Brand Solutions, der Firmenarm für Merchandising Artikel und Lizenzgeschäfte.