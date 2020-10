Eine Reihe von Leserfragen gab es auch letzte Woche wieder: Von Gold über Elektromobilität bis zu erneuerbaren Energien reicht das Spektrum allein in der ersten Frage.

Do, 24. September um 10:21 Uhr

„Sehr geehrter Herr Heibel,



ich bin versucht Sie mit „Lieber Stephan” anzuschreiben. Seit fast 10 Jahren lese ich Ihre wöchentlichen Nachrichten, wenn auch erst seit 2020 in der „Vollversion”. Sie haben einen so angenehmen Schreibstill, dass ich mich Ihnen freundschaftlich verbunden fühle obwohl ich Sie ja offensichtlich nicht kenne. Bleiben Sie sich hier bitte treu. Auch wenn ich schon seit fast 20 Jahren an der Börse aktiv bin, bin ich nach einem Hauskauf vor 3 Jahren erst in 2020 wieder in der Situation ernsthaft an der Börse „mitzuspielen”. Das Timing war gut, da ich mit 25% meines Geldes am 18.3.2020 eingestiegen bin und die Investitionen dann schrittweise gesteigert habe. Ihr Börsenbrief ist aus meiner Sicht zu günstig und gehört zu den besten Investitionen die ich dieses Jahr gemacht habe. Auch wenn es hier und da sicherlich eine Win-Win Situation ist, dass Sie Leserfragen bekommen und beantworten, kann man nicht von Ihnen erwarten, dass Sie sich hierfür die Zeit nehmen. Die Leserfrage von dieser Woche zum Thema Gold hat mich aber animiert, Ihnen doch mal zu schreiben.



Ich weiß Sie haben nicht viel Zeit und komme daher nun zum eigentlichen Anliegen:

Zur Leserfrage zum Thema Gold im letzten Ticker: Ich hab zwei Bücher des „Untergangpropheten“ Dr. Markus Krall gelesen und verstehe daher sehr gut die „Angste“ und den Wunsch über Gold die Schäffchen ins Trockene zu bekommen. Auch wenn ich die Analyse für korrekt halte, dass wir uns mit der seit 2007 gewählten Geldpolitik in eine Einbahnstraße und Sackgasse begeben haben die unweigerlich im ganz großen Crash enden muss, erwarte ich im Gegensatz zu Herrn Dr. Krall, dass die Masse der Bevölkerung noch Vertrauen ins System hat und es daher noch einige Jahre so weiter gehen kann. Um einem Crash, einer Währungsreform und Finanzrepressionen zu entkommen empfielt Dr.Krall/Herr Homm das Unternehmen „Goldmoney” https://www.goldmoney.com. Das Unternehmen soll folgende Vorteile haben: