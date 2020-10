Staffbase übernimmt Start-up für Mitarbeiterbefragungen teambay

- Große Bedeutung interner Kommunikation während der Corona-Krise begünstigt Unternehmenswachstum

CHEMNITZ, Deutschland und BERLIN, 1. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Staffbase, Marktführer für Mitarbeiter-Apps und moderne Employee-Experience-Intranets, übernimmt den Anbieter für Mitarbeiterumfragen teambay mit Sitz in Berlin.

teambay bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Belegschaft aktiv in die Organisationsentwicklung einzubinden und bietet eine intuitiv nutzbare Software kombiniert mit langjähriger HR-Beratung. Durch Mitarbeiterumfragen können sowohl spezifische Projekte begleitet als auch allgemeine Themen wie Zufriedenheit, Produktivität und Führung in Puls Checks oder Themenbefragungen behandelt werden. Die hohe Flexibilität bei der Gestaltung der Befragungsformate ermöglicht eine interaktive Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Unternehmen. Anhand des Tools verstehen Personal- und Kommunikationsverantwortliche Defizite im Bereich Unternehmenskultur und entwickeln Aktionspläne, um diese zu beheben.

Staffbase wurde bei den jüngsten Deloitte Fast 50 Awards unter die Top 10 der wachstumsstärksten Technologieunternehmen Deutschlands gewählt. In der 6-jährigen Geschichte des SaaS-Startups ist dies die erste Übernahme. Ziel ist, dass Unternehmen zukünftig nur eine einzige Plattform benötigen, um ihr Mitarbeiter-Engagement gleichzeitig messen und verbessern zu können.

Nachweislich immenses Verbesserungspotential in Unternehmen

Der Gallup Report zeigte jüngst: 85 Prozent der Mitarbeiter sind nicht oder wenig engagiert, was zu weniger Produktivität führt. Die Gründe dafür können durch Mitarbeiterbefragungen besser verstanden und adressiert werden. Die von teambay entwickelten Umfragen lassen sich dafür sehr leicht an die Rahmenbedingungen im Unternehmen anpassen und können einfach verwaltet werden.

"Mit der Akquise von teambay wird es Kommunikations- und Personalverantwortlichen endlich möglich, gemeinsam an einer guten Employee Experience zu arbeiten. Ab jetzt ist nur noch eine Plattform nötig um herauszufinden, wie sich Mitarbeiter fühlen und welche Maßnahmen zu einer engagierteren Belegschaft führen", so Dr. Martin Böhringer, Mitgründer und Geschäftsführer von Staffbase. "Tatsächlich benötigen viele unserer Kunden dann Unterstützung, wenn Veränderungsprojekte auf der Agenda stehen. Durch die neuen Möglichkeiten von teambay in der Staffbase-Plattform wird ihnen der Dialog mit den Mitarbeitern während bedeutender Transformationen zur Selbstverständlichkeit und ist operativ viel leichter umsetzbar als bisher."