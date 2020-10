Altersvorsorge-App "Vinz" überzeugt User (FOTO)

München (ots) - Der neue, digitale Vorsorgeberater des VZ VermögensZentrums

Diese Vorgabe setzt die kompakte, leicht zu bedienende Vinz-App des VZVermögensZentrums um. Der digitale Vorsorgeberater weist via Handy unkompliziertdurch die wichtigsten Vorsorgethemen und führt die Nutzer individuell zu einersoliden Alterssicherung.Altersvorsorge auf einen BlickDas Neue: Vinz ermöglicht erstmals einen Gesamtüberblick über die eigeneAltersvorsorge. Dazu errechnet die App nach Eingabe individueller Daten denaktuellen Versorgungstand. Der eigens dafür entwickelte Renten-Akku zeigt aufeinen Blick, wie gut das eigene Rentenkonto bereits gefüllt ist und wie viel biszum gewünschten Renteneinkommen noch fehlt. Zur Berechnung des Renten-Akkus sindnur wenige Eingaben erforderlich. Das Ergebnis berücksichtigt steuerlicheAspekte und kann flexibel für verschiedene Eingabewerte abgefragt werden. "Vinzermöglicht einen präzisen Blick auf die bestehende Versorgungssituation undhilft, diese eigenständig zu verbessern", unterstreicht Huber.Wer eine exakte Aufstellung wünscht, kann in den Expertenmodus wechseln. Hierlassen sich weitere Kriterien erfassen, wie beispielsweise Mieteinnahmen,Erbanwartschaften oder Ausbildungskosten der Kinder. Sämtliche Planungsannahmenwie Inflation, erwartete Verzinsung oder die eigene Lebenserwartung werden imExpertenmodus genau erklärt und können leicht angepasst werden.Welche Sparform ist die richtige?Auch beim Schließen der errechneten Rentenlücke leistet die moderne Appwertvolle Hilfe. So hilft Vinz bei der Frage, welche Sparformen sich für dieeigene Altersvorsorge eignen. Nutzer erhalten Informationen über die Riester-und Rüruprente, über Versicherungen und ETF-Sparpläne. Vinz erläutert Vor- undNachteile und beschreibt die positiven Wirkungen des langfristigen, regelmäßigenSparens. So steigert der Zinseszins-Effekt die Rendite ebenso wie derKostendurchschnitts-Effekt, durch den man zum Beispiel Kursschwankungen positivnutzen kann. Bleiben Fragen offen, können User mit einem Experten des VZVermögensZentrums Kontakt aufnehmen und über ihre finanzielle Situationsprechen.Hilfestellung zur Benutzung der App bietet der informative Vinz-Ratgeber: 7Tipps für Ihre Altersvorsorge , den Interessenten im Internet unterhttps://vinz-vorsorge.de/#mehr-zum-thema-in-unserem-leitfaden-lesenherunterladen können.Die kostenfreie Vinz-App kann man im App-Store bei Google-Play downloaden unterhttps://play.google.com/store/apps/details?id=ch.vz.vinz&hl=deoder im App-Store für iOS-Geräte unterhttps://apps.apple.com/ch/app/vinz-app/id1505500537