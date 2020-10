Das Programm „Japanese Cuisine and Food Culture Human Resource Development Program 2020“ (Tokio, Japan) akzeptiert jetzt Anmeldungen für die Online-Teilnahme

Es werden jetzt Anmeldungen von nicht japanischen Staatsbürgern für ein Schulungsprogramm zum Erlernen der japanischen Küche angenommen, die ernsthaftes Interesse am Erlernen der japanischen Küche haben. Dieses Programm wird offiziell vom japanischen Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und Fischerei (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, MAFF) unterstützt.

Wir nehmen jetzt Anmeldungen für ein Online-Schulungsprogramm an, das sich an Personen richtet, die korrekte Kenntnisse und Fähigkeiten in der japanischen Küche und Esskultur erwerben möchten. Lernen Sie nach einem Lehrplan, der von erstklassigen Köchen in Ihrem eigenen Land unterrichtet wird. Es ist eine großartige Gelegenheit, in kurzer Zeit Techniken der authentischen japanischen Küche zu erlernen und eine offizielle Zertifizierung durch die japanische Regierung zu erhalten.