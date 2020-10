Berlin (ots) - Das Bewusstsein für ethische Fragestellungen beim Einsatz von

Künstlicher Intelligenz (KI) ist in Unternehmen und Verwaltungen gestiegen.

Dennoch fällt die diesjährige Erfolgsbilanz gemischt aus, da nur in

Teilbereichen Verbesserungen erzielt wurden. Ein Grund: Nur 53 Prozent der

Organisationen verfügen über eine Führungskraft, die für ethische und

vertrauenswürdige KI-Systeme verantwortlich ist. Zugleich sind im Vergleich zum

Vorjahr mit 62 statt 76 Prozent weniger Verbraucher der Ansicht, dass

Unternehmen vollständig transparent offenlegen, wie persönliche Daten verwendet

werden. Zu diesen und weiteren Erkenntnissen kommt die Capgemini

(http://www.capgemini.com/de) Studie " AI and the ethical Conundrum: How

Organizations can build ethically robust AI Systems and gain Trust

(https://www.capgemini.com/de-de/news/ki-ethik-ai-vertrauen-studie) ".



Sie hebt auch hervor, dass der Fokus auf ethische Aspekte entscheidend ist, um

das transformative Potenzial von KI für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft

auszuschöpfen.







KI-Systeme: 45 Prozent haben 2020 eine KI-Charta definiert (2019: 5 Prozent) und

zwei Drittel (65 Prozent) der Führungskräfte sind sich bewusst, dass KI-Systeme

potenziell zu diskriminierenden Entscheidungen führen können. 58 Prozent geben

zudem an, ihre Mitarbeiter über die möglichen Auswirkungen der KI-Nutzung

aufgeklärt zu haben. Dennoch verzeichnen KI-Systeme 2020 allein in der ethischen

Dimension Erklärbarkeit Fortschritte gegenüber 2019. Zudem meinen nur 40 Prozent

der KI-Entwickler sowie 27 Prozent der KI-Anwender aus Marketing und Vertrieb

nachvollziehen zu können, wie Entscheidungen durch KI getroffen werden. Auf

Seiten der Verbraucher erwarten hingegen 71 Prozent, dass Unternehmen solche

Entscheidungen genau herleiten können. Weiterhin setzen 66 Prozent voraus, dass

KI-Modelle fair und vorurteilsfrei agieren und Interaktionen transparent

ablaufen.



Für die Studie befragte das Capgemini Research Institute insgesamt 2.900

Konsumenten in sechs Ländern sowie knapp 900 Führungskräfte in zehn Ländern,

jeweils einschließlich Deutschland. Die Ergebnisse wurden zudem mit

verschiedenen Studien des Vorjahres verglichen.



COVID-19 wirkt sich negativ auf die Transparenz von KI-Verfahren aus



Die Studie untersucht KI-Systeme anhand der vier ethischen Dimensionen

Erklärbarkeit, Fairness, Überprüfbarkeit und Transparenz und kommt zu dem

Ergebnis, dass sich 2020 ausschließlich die "Erklärbarkeit" verbessert hat:

Demnach können mit 64 Prozent doppelt so viele Organisationen wie 2019 die



