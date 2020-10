Berlin (ots) - Des einen Freud, des anderen Leid, so kann man die Lage im

deutschen Tiefkühlmarkt 2020 beschreiben. In der wachstumsverwöhnten Branche

zeigt sich eine differenzierte Marktentwicklung aufgrund der Auswirkungen der

Corona-Pandemie: Während im Lebensmittelhandel (LEH) und bei den TK-Heimdiensten

im Vergleich zum Vorjahr deutliche Zuwächse beim Tiefkühlumsatz und -absatz zu

verzeichnen sind, leiden die Tiefkühlhersteller und -händler, die auf den

Außer-Haus-Markt (AHM) spezialisiert sind, unter dem Nachfrageausfall in der

Gastronomie.



TK boomt im Lebensmittelhandel und bei den Heimdiensten





Nach einer Prognose des Deutschen Tiefkühlinstitut e.V. (dti) für den Absatz vonTiefkühlprodukten im Lebensmittelhandel und den TK-Heimdiensten in diesem Jahrwird der Markt 2020 um 7,5 Prozent wachsen. Die Verbraucher haben insbesonderein der ersten Phase der Corona-Krise auf Einkaufsgänge möglichst verzichtet undsich zugleich gerne mit lang haltbaren Lebensmitteln bevorratet. DieProduktauswahl zu Hause und die Lieferung direkt bis an die Haustür sind fürviele Konsumenten in der Corona-Zeit überzeugende Leistungen der TK-Heimdienste.Diese Gründe führten zunächst in allen TK-Warengruppen zu deutlich zweistelligenWachstumsraten, die aber derzeit langsam wieder zurückgehen. Besonders positiventwickelte sich der Absatz von TK-Kartoffelprodukten (+16%), TK-Gemüse/-Kräuter(+15%), TK-Fisch (+14%), TK-Gerichte (+10%) und TK-Backwaren (9%).Beim Umsatz mit Tiefkühlprodukten im Lebensmittelhandel mit Heimdiensten inDeutschland erwartet das dti 2020 einen Zuwachs von 9 Prozent auf 9,03 Mrd. Euro(8,29 Mrd. Euro in 2019). Ein besonders starkes Umsatzwachstum verzeichneten imersten Halbjahr 2020 die Warengruppen TK-Gemüse/Kräuter (+19%), TK-Fisch (+19%),TK-Gerichte (+16%), TK-Kartoffelprodukte (12%) und TK-Früchte (12%).Hervorzuheben ist, dass im 1. Halbjahr alle TK-Warengruppen im Umsatz- undMengenplus liegen, das ist in dieser Form ein erstmalig so festzustellendesBild.Wichtige Impulse für die TK-Sortimente kommen im LEH vor allem von denetablierten Marken, aber auch neue Produktkonzepte und neue Player geben demMarkt weiteren Auftrieb.50 Jahre TiefkühlpizzaEin absoluter Liebling aus der Tiefkühltruhe feiert in diesem Jahr 50.Geburtstag: die Tiefkühlpizza, die man in Deutschland 1970 erstmals imLebensmittelhandel kaufen konnte. Seitdem reißt die Erfolgsgeschichte derTK-Pizza nicht ab, ganz im Gegenteil: Die Warengruppe erfreut sich eines steten