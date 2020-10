Köln (ots) - Am 2. Oktober 1930 legen Henry Ford und der damalige Kölner

Oberbürgermeister Konrad Adenauer den Grundstein für die Ford-Werke in

Köln-Niehl



Seitdem sind 19 unterschiedliche Baureihen und mehr als 17,5 Millionen

Ford-Modelle in Köln vom Band gelaufen





Die absatzstärkste Modellreihe ist ganz klar der Ford Fiesta: Seit 1979produzieren die Kölner Ford-Werke den Kleinwagen-Klassiker ununterbrochen -inzwischen schon acht Generationen und mehr als 9 Millionen EinheitenSeit diesem Sommer gibt es den Ford Fiesta auch als Mild-Hybrid-Variante. Damitleisten die Kölner Ford-Werke einen wichtigen Beitrag zur übergeordnetenElektrifizierungsstrategie von FordKöln vor 90 Jahren: Der ambitionierte Oberbürgermeister Konrad Adenauer hat inseiner Amtszeit bereits einige Großprojekte vorangetrieben. Die Messehallen sindgebaut, die Universität neu gegründet und der Grüngürtel angelegt. Nun will erein Unternehmen von Weltrang, das auf der Suche nach einem neuenProduktionsstandort in Deutschland ist, an den Rhein locken. Und auch diesesVorhaben realisiert er. Köln setzt sich gegen Städte wie Magdeburg, Frankfurt amMain oder Neuss durch und erhält den Zuschlag der Ford Motor Company.Am 2. Oktober 1930 kommt der legendäre Firmengründer Henry Ford nach Köln, umgemeinsam mit Adenauer den Grundstein des neuen Ford-Werks in Köln-Niehl zulegen. Der Beginn einer echt kölschen Erfolgsgeschichte: 90 Jahre später sind 12unterschiedliche Pkw-Baureihen sowie sieben Lkw- und leichte Nutzfahrzeugmodelleund mehr als 17,5 Millionen Einheiten in den Kölner Ford-Werken vom Bandgelaufen.Bereits seit August 1925 hatte Ford in Deutschland Autos gebaut. In gemietetenWerkhallen am Berliner Westhafen setzten die ersten deutschen Mitarbeiter daslegendäre T-Modell ("Tin Lizzie") aus vorgefertigten Teilen zusammen. Als Forddann in Deutschland einen richtigen Produktionsstandort und eine deutscheUnternehmenszentrale aufbauen will, fällt die Wahl auf Köln. OberbürgermeisterKonrad Adenauer, der nach dem Krieg zum ersten Kanzler der Bundesrepublikavanciert, hatte Henry Ford von den Standortvorteilen am Rhein überzeugt. DerFirmengründer gibt sich bei der offiziellen Grundsteinlegung am 2. Oktober 1930äußerst zuversichtlich: "Ich weiß, die Deutschen werden einen guten Job machen."Als erster Ford "made in Cologne" läuft am 4. Mai 1931 ein Lkw, eine Ford ModellAA, vom Band. 619 Ford Mitarbeiter produzieren auf 33.000 QuadratmeternFabrikfläche 60 Fahrzeuge pro Tag, zunächst Pkw Modell A und Lkw Modell AA.Schon zwei Jahre nach dem Start, 1933, ist das Angebot von Ford in Deutschlandauf drei Pkw-Baureihen angewachsen: die Modelle B (Rheinland), Y (Köln) und der