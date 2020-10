Gründen in Corona-Zeiten / Auch in diesem Jahr findet die deGUT statt - mit einem der Pandemie angepassten Angebot

Berlin/Potsdam (ots) - Egal, ob frisch gestartet oder grade auf dem Weg zur

Gründung - das Krisenthema begleitet dieser Tage alle Unternehmerinnen und

Unternehmer. Neben den bewährten Angeboten wollen die 36. Deutschen Gründer- und

Unternehmertage daher gerade in diesem Jahr auch einen Ort für vielfältigen

Erfahrungsaustausch bieten.



Tickets sind ausschließlich online erhältlich, um sicher zu stellen, dass die

Besucherzahlen gemäß den Auflagen des Berliner Senats gesteuert sowie alle

Hygienevorschriften eingehalten werden können. Um dennoch möglichst vielen

Menschen eine Teilnahme zu ermöglichen, vergibt die deGUT Halbtagestickets.





Neben inspirierenden Keynote-Speakern wie Dr. Nora Baum (Pattarina) undChristian Kroll (Ecosia) wird auch die Nachfolge-Unternehmerin Cordula Schmudevon der Störk GmbH über ihren Weg und aktuelle Herausforderungen berichten.Oliver Götze, erfolgreicher Gründer von New Swedish Design, erzählt bei derVeranstaltung "GESCHEITER[T] - von Misserfolgen lernen" , welche Rückschläge,Niederlagen und Fehler es geben musste, bevor sein Unternehmen profitabel wurde.Live dabei zuschauen, wie man in fünf Minuten eine Businessidee vorstellt,können Interessierte bei dem vom Business Angels Club Berlin-Brandenburg e. V.(BACB) veranstalteten "SpeedDating" .Zu den knapp 80 im Eintrittspreis enthaltenen Veranstaltungen, Seminaren undWorkshops rund um das Starten und Führen eines Unternehmens müssen sich dieBesucherinnen und Besucher in diesem Jahr vorab anmelden . Im Beraterforumbieten Experten und Coaches Einzelgespräche an. Hier können sich angehende oderbereits gestartete Unternehmerinnen und Unternehmer kostenlos und ohneVoranmeldung Rat einholen.Ein fester Termin auf der deGUT bleibt die zentrale Auftaktveranstaltung für denBusinessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg (BPW) 2021 : Am Freitag, 9. Oktoberum 17 Uhr informiert der BPW über Angebote und Ablauf des Wettbewerbjahres undbietet Gelegenheit, mit Gleichgesinnten und erfolgreichen Gründerinnen undGründern ins Gespräch zu kommen. Seit über 25 Jahren unterstützt die InitiativeExistenzgründerinnen und -gründer in Berlin und Brandenburg mit kostenfreienSeminaren, Workshops, Veranstaltungen, Beratungen und Feedback. Die bestenKonzepte werden mit mehr als 50.000 Euro Preisgeld ausgezeichnet.Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin:"Selten war es so wichtig wie vor dem Hintergrund der aktuellen Krise, dass diegesamte Unterstützungslandschaft in der Region an einem Ort und zu einemZeitpunkt bereit steht und aufzeigt, wie Gründerinnen und Gründern ebenso wie