Seit Montag notieren die Aktien von Siemens Energy an der Börse. Siemens hält noch 45 Prozent an Siemens Energy, will diesen Anteil aber langsam abbauen. Die Abspaltung ist aus Sicht von Siemens erfolgreich verlaufen.Die Analysten der DZ Bank sind weiter von den Siemens-Papieren überzeugt. Kurzfristig könnte das Papier aus ihrer Sicht aber unter Druck geraten. Der Ausblick auf 2021 könnte auch aufgrund der Pandemie für ...