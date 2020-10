Wenn es schnell gehen muss - Mietkaution und erste Monatsmiete mit der KVB Finanz finanzieren

Limburg (ots) - Wer umziehen möchte und nicht die nötigen Ersparnisse für die

Auslage der Mietkaution hat, kann sich diese finanzieren: So lassen sich

finanzielle Engpässe vermeiden und die Traumwohnung wird gesichert. Das Geld ist

über einen Kredit schnell verfügbar und kann über einen längeren Zeitraum bequem

zurückgezahlt werden. So wird die Haushaltskasse nicht auf einen Schlag stark

belastet.



Neben vielen Ausgaben Mietkaution finanzieren





Bei einem Umzug summieren sich die Kosten: Alte Möbel müssen entsorgt und neueangeschafft werden. In der alten Wohnung werden Schönheitsreparaturenvorgenommen, in der neuen dies und das für den Wohlfühlfaktor angepasst. Esgilt, den Hausstand von einer Immobilie zur anderen zu bringen. ProfessionelleHelfer und Versicherungen verursachen Kosten und auch die Suche beispielsweisedurch einen Makler ist häufig nicht umsonst. Die Schufa lässt sich dieBestätigung der Zahlungsmoral ebenfalls bezahlen. Zudem wird häufigvorübergehend auch die zweifache Miete fällig, wenn Aus- und Einzug nicht zumgleichen Stichtag erfolgen. Kurz: Es kommen viele Kosten auf diejenigen zu, dieumziehen möchten. Die Mietkaution fällt daher doppelt schwer ins Gewicht.Es gibt keine gesetzliche Regelung, der zufolge Vermieter eine Mietkautionverlangen müssen. Allerdings wird sie in so gut wie jedem Fall im Mietvertragfestgeschrieben. So stellt der Vermieter sicher, dass er etwaige durch denMieter verursachte Schäden später auch bezahlen kann. In den meisten Fällenbeträgt die Kaution drei Monatskaltmieten und ist zu Beginn desMietverhältnisses fällig (nicht schon bei Vertragsabschluss). Mieter können dieKaution manchmal auch in drei Raten zahlen. Bei einer Nettokaltmiete von 500Euro wären das also zum Beispiel zusätzlich ein Vierteljahr lang jeden Monat 500Euro. Die erste Rate wird zum Mietbeginn fällig also in dem Moment, in demdoppelte Miete, Renovierungen und Umzug sowieso ein Loch in die Kasse reißen.Gut, wenn die mehrfache Belastung getragen werden kann - aber auch kein Problem,falls das nicht geht.Wer genau weiß, dass er die Summe für die Mietkaution aktuell nicht aufbringtund auch in den nächsten drei Monaten nicht gut jeweils ein Drittel davonbezahlen kann, sollte die Mietkaution finanzieren. Die KVB Finanz ist hierfürder geeignete Partner: Wer eine perfekte Wohnung findet und es dafür nur an derMietkaution hapert, der sollte sich direkt an die Finanzierungsexperten wenden.Sie finden den passenden Kreditgeber und sorgen dafür, dass das Geld innerhalb