Skytanking Australia nimmt Betrieb am Flughafen Sydney auf

Gerard Reumer, CEO Skytanking, kommentiert: "Für Skytanking ist Sydney ein wichtiger Meilenstein. Es ist der erste operative Standort für uns in Australien und ein weiterer Schritt, der global bevorzugte Partner für das Handling von Flugkraftstoff für Fluggesellschaften, Flughäfen und Mineralölunternehmen zu sein."

Sydney Airport ist der verkehrsreichste Flughafen Australiens und gehört, was den Treibstoffdurchsatz betrifft, zu den größten Flughäfen der Welt. Das von Skytanking betriebene Treibstoffsystem wird über Tankwagen und Pipelines versorgt und umfasst neben dem 29.000 cbm Jet A-1-Tanklager rund 11.000 Meter unterirdische Pipelines, die das Tanklager mit mehr als 170 Treibstoffhydranten auf dem Vorfeld verbinden.



Skytanking ist eine Tochtergesellschaft der Marquard & Bahls AG, eines in Hamburg ansässigen Unternehmens, das in den Bereichen Versorgung, Handel und Logistik von Energie & Chemikalien tätig ist. Skytanking bietet Dienstleistungen rund um die Flugzeugbetankung an, inklusive dem Bau und Betrieb von Flughafentanklägern und Hydrantensystemen sowie der Vorfeldbetankung. Zu den Kunden zählen Fluggesellschaften, Flughäfen und Mineralölunternehmen. Die Gesellschaft schlägt jährlich 24,7 Millionen cbm Jet Fuel um, betankt über 2 Millionen Flugzeuge und ist gegenwärtig an 81 Flughäfen in 14 Ländern in Europa, Asien, Afrika, Nordamerika und Australien vertreten.

