Aktien des Finanzdienstleisters und Netzwerkausrüsters Hypoport stehen bei Anlegern hoch im Kurs, seit dem Jahreswechsel konnte das Papier trotz eines temporären Kurseinbruchs wegen dem Corona-Crash gut 62 Prozent auf 539,00 Euro zulegen. In dieser Woche gelang es sogar über die Vorgängerhochs aus Anfang September bei 525,00 Euro zuzulegen und damit die bullische Ausgangslage weiter zu festigen. Trotz des schwindelerregend hohen Kursniveaus scheinen Anleger weiterhin in Kauflaune zu sein, technisch lässt sich der weitere Werdegang vergleichsweise gut auswerten.

Outperformer Technologie

Obwohl der Gesamtmarkt heute schwächelt, greifen Investoren bei Hypoport weiter zu, die nächsten Zielmarken lassen sich auf Sicht der kommenden Wochen bei 560,00 Euro ausmachen, darüber könnte das Papier sogar an 601,13 Euro weiter zulegen. Wer sich ebenfalls noch auf die Seite der Bullen schlagen möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA2GNG tun. Trotzdem sollte hierbei große Vorsicht an den Tag gelegt werden, da es zu dynamischen Kursrücksetzern kommen kann. In bärisches Fahrwasser gerät die Aktie allerdings erst bei einem nachhaltigen Bruch der Zweifachunterstützung um 450,00 Euro. In diesem Fall würden Abschläge zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt um 385,00 Euro sehr wahrscheinlich.