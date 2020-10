Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kontaktlose Zahlungen sind der Treiber des Wandels. Denn nicht nur die Anzahlder Deutschen, die kontaktlos zahlen, steigt stark an. Laut der GfK-Umfrage sinddies inzwischen 58 Prozent, neun Prozentpunkte mehr als 2019. Es wird auchdeutlich, dass Verbraucher die kontaktlos zahlen, dies sehr regelmäßig tun:Kontaktloses Bezahlen ist zur Gewohnheit geworden. Drei Viertel (75 Prozent)zahlen mindestens einmal in der Woche kontaktlos, fast jeder Fünfte (19 Prozent)mindestens einmal pro Tag. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es sogar 29 Prozent,die täglich kontaktlos zahlen. 76 Prozent zahlten in den vergangenen sechsMonaten öfter als zuvor kontaktlos und bereits fast jeder Zweite (44 Prozent)immer, wenn möglich. Beim kontaktlosen Bezahlen ist die Karte die erste Wahl, 88Prozent zahlen damit am liebsten. Bereits 12 Prozent setzen beim kontaktlosenZahlen bevorzugt das Smartphone oder die Smartwatch ein, bei den 18- bis29-Jährigen ist es bereits mehr als jeder Fünfte (22 Prozent).Schnelligkeit ist Konsumenten wichtiger als HygieneHatten die Verbraucher in der Befragung im vergangenen Jahr betont, dass siegerne kontaktlos zahlen, weil es schnell und einfach funktioniert, kam in denvergangenen Monaten mit der Hygiene ein weiterer wichtiger Faktor für daskontaktlose Zahlen hinzu. Dies belegen die Ergebnisse aus der aktuellenGfK-Umfrage: Schnelligkeit bleibt mit 49 Prozent der wichtigste Grund, warumDeutsche kontaktlos zahlen. Jedoch gaben fast genauso viele Deutsche (47Prozent) an, dass kontaktlose Zahlungen hygienischer sind als andereBezahlmöglichkeiten und sie diese deswegen gerne nutzen. 37 Prozent sehen vorallem die Einfachheit als Vorteil.