Mr. Cahill fuhr fort: "Ich danke Anna aufrichtig für ihre außergewöhnlichen Anstrengungen bei der Transformation des Unternehmens im vergangenen Jahr. Wir freuen uns sehr, dass sie dem Unternehmen weiterhin als Aufsichtsratsmitglied zur Verfügung steht, wo sie weiterhin strategische Führung und Aufsicht ausüben wird. Wir wünschen ihr in ihrer neuen Rolle als CFO von McEwen Mining Inc. viel Glück".

Paul Keller ist ein professioneller Ingenieur mit über 30 Jahren Branchenerfahrung. Er ist eine erfahrene Führungskraft im Bergbau mit Erfahrung in der Minenentwicklung und im Betrieb in Nordamerika, Afrika und Lateinamerika. Zuletzt war er Senior VP Major Projects und COO von Trevali Mining, einem Zinkproduzenten mit vier kommerziell produzierenden Betrieben in Afrika, Kanada und Peru. Keller leitete die Entwicklung von Trevalis kanadischen und peruanischen Projekten von der Genehmigung über die Entwicklung bis hin zum Betrieb. Er war auch maßgeblich an der Geschäftsoptimierung in den afrikanischen Betrieben von Trevali beteiligt. Keller verfügt über Fachkenntnisse beim Bau von Minen von den ersten Anfängen bis hin zur Genehmigungs-, Entwurfs- und Betriebsphase sowie bei der Entwicklung von Betriebsteams. Er war COO mehrerer Junior-Bergbauunternehmen und arbeitete in verschiedenen Managementpositionen bei Barrick's Hemlo Mine in den Bereichen Betrieb, Technik und Wartung, nachdem er seine Karriere bei Rio Algom Limited begonnen hatte. Herr Keller besitzt einen Bachelor of Engineering - Bergbau der Laurentian University.

Alfred Colas ist eine erfahrene Führungskraft im Finanzbereich und war zuletzt CFO von Arch Corporation, einer in Toronto ansässigen Private-Equity-Investmentfirma und Vermögensverwalter. Herr Colas schloss sich dem Gründer bei der Firmengründung an und leitete die Gründung einer Tochtergesellschaft im Dubai International Financial Centre, wo er als Botschafter des Unternehmens gegenüber den Investoren fungierte und im lokalen Verwaltungsrat tätig war. Colas verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Bergbauindustrie, zuletzt als VP und CFO von First Nickel, einem an der TSX notierten Junior-Nickel- und Kupferproduzenten, und als Controller von Rainy River Resources, einem Junior-Goldexplorationsunternehmen, wo er zur erfolgreichen Eigenkapitalfinanzierung von mehr als 130 Millionen CAD beitrug. Darüber hinaus war er 13 Jahre lang bei Barrick tätig, darunter drei Jahre als Finanzchef von Barricks Mine Veladero, wo er Mitglied des Führungsteams war, das den Betrieb erfolgreich sanierte und Einnahmen von über 1 Milliarde US-Dollar erzielte. Colas sitzt im Vorstand eines Wohnungsunternehmens, das der University of Toronto angegliedert ist. Er ist Chartered Professional Accountant und schloss einen Bachelor of Commerce an der University of Toronto ab, bevor er seine Karriere bei Price Waterhouse begann.

