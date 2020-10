Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 01.10.2020

Kursziel: 2,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 2,90 auf EUR 2,50.



Zusammenfassung:

Media and Games Invest hat eine Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von EUR28,5 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Durch das Book-Building wurden 25 Mio. neue Aktien bei schwedischen und internationalen institutionellen Investoren zu SEK12,00 (~EUR1,14) platziert. Der Bruttoerlös wird die finanzielle Feuerkraft der Gruppe bei der Umsetzung ihrer Akquisitionspipeline, die eine Reihe von in die engere Wahl gezogenen Zielen enthält, erheblich stärken. MGI wird ihre Aktien auch an der schwedischen Nasdaq First North Premier Exchange notieren, die gut mit Videospielanbietern besetzt ist. Unser angepasstes DCF-Modell ergibt ein Kursziel von EUR2,50 (zuvor: EUR2,90). Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 2.90 to EUR 2.50.



Abstract:

Media and Games Invest successfully concluded a private placement for gross proceeds of EUR28.5m. In the course of book-building, 25m new shares were placed with Swedish and international institutional investors at SEK12.0 (~EUR1.14). The proceeds will significantly boost the group's financial firepower to execute on its acquisition pipeline that includes a number of short-listed targets. MGI will also list its shares on Sweden's Nasdaq First North Premier Exchange, which is well populated with gaming operators. Our adjusted DCF model results in a EUR2.5 PT (old: EUR2.9). We remain Buy-rated on MGI.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21697.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°