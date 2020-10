Marktkommentar: Volatile Sitzung an der Wall Street

Die US-Futures knüpfen im heutigen vorbörslichen Handel an ihren jüngsten Rebound an, da die Anleger auf ein neues Konjunkturpaket setzen.

Es gibt erneute Hoffnungen auf neue US-Konjunkturmaßnahmen und einige Wirtschaftsdaten waren überraschend stark. Steven Mnuchin sagte, er und Nancy Pelosi hätten „in vielen Bereichen große Fortschritte gemacht", und die Sprecherin des Repräsentantenhauses sagte, dass die Gespräche mit dem Finanzminister fortgesetzt werden. Der ADP-Beschäftigungsbericht übertraf die Erwartungen und die noch nicht abgeschlossenen US-Hausverkäufe stiegen auf ein Allzeithoch. Während der Asien-Sitzung wurde das Handelsvolumen durch die Feiertage in China und Südkorea sowie die technischen Probleme an der Tokioter Börse beeinträchtigt.

EURUSD hat am Mittwoch die zweitägige Rallye unterbrochen und im Intraday-Handel kurzzeitig bis auf 1,1685 nachgegeben. In diesem Bereich ist das Ausbruchsniveau vom letzten Dienstag zu finden. Der dortige Abpraller, der gestern Nachmittag zu beobachten war, brachte das Paar wieder in die Nähe der 1,1750er-Marke, die als Untergrenze einer mehrwöchigen Seitwärtsrange dient. Ausgehend von der Aufwärtsbewegung, die am letzten Freitag eingeleitet wurde, könnten die Bären mit einem dreifachen Top argumentieren. Wird die Umkehrformation bestätigt oder behalten die Bullen die Kontrolle?

Der DE30 wird seit Montagvormittag in einem breiten Konsolidierungsbereich zwischen 12.670 und 12.760 Punkten gehandelt. Aufgrund einer Reihe an tieferen Hochs und höheren Tiefs bewegt sich der Kurs zudem auf die Spitze eines symmetrischen Dreiecks zu, sodass die Richtung der nächsten großen Bewegung ungewiss bleibt. Es sei angemerkt, dass der deutsche Leitindex im 4-Stunden-Chart, trotz der dieswöchigen Erholung, gegen die Trendrichtung arbeitet.



