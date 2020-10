DIC Asset meldet Zukäufe von Immobilien, die allerdings in Fonds für institutionelle Investoren eingebracht werden. Man habe im September die Kaufverträge für zwei weitere hochwertige Büro-Objekte in Köln und Stuttgart unterschrieben, so der Immobilien-Konzern. Investiert wurden 160 Millionen Euro, womit die Assets under Management auf 8,8 Milliarden Euro steigen, so DIC Asset am Donnerstag.Mit den beiden Käufen habe man ...