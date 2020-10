Gecci-5,75%-Anleihe notiert seit heute an der Börse Frankfurt: Gecci Rent and Buy bietet einen neuen Weg ins Eigenheim - Patent- und Markenrechtlich geschütztes Modell der Mietübereignung bietet Eigenheimfinanzierung ohne Kredit, ohne Eigenkapital und alles aus einer Hand - Unternehmensanleihe: Volumen bis zu 8 Mio. Euro, Festzins 5,75 % p.a., Laufzeit 5 Jahre - Emissionserlös dient dem Bau von Eigenheimen

DGAP-News: Gecci Investment KG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission ​​​​​​​Gecci 5,75%-Anleihe notiert seit heute an der Börse Frankfurt: Gecci Rent and Buy bietet einen neuen Weg ins Eigenheim 01.10.2020 / 11:53 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nettlingen, 01. Oktober 2020: Das Mietübereignungsmodell Gecci Rent And Buy(R) ist einzigartig und bringt Menschen leichter in ihr Traumhaus als jemals zuvor - ohne Kredite, ohne Eigenkapital, ohne Restkaufbetrag und alles aus einer Hand. Die Entwicklung der ersten Eigenheime ist abgeschlossen und der Rollout kann beginnen. Zur Finanzierung begibt die Gecci Investment KG eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E46C5) in Höhe von bis zu 8 Mio. Euro. Das Wertpapier hat einen festen Zinssatz von 5,75 % p.a., eine Laufzeit von 5 Jahren und eine Stückelung von 1.000 Euro. Die nicht nachrangige Anleihe kann seit heute an der Börse Frankfurt (Open Market) gekauft werden. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG betreut als Designated Sponsor den Börsenhandel. Die Emission wird von der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG organisiert und als Selling-Agent für qualifizierte Anleger begleitet. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen stehen auf www.gecci-investment.de zum Download zur Verfügung.

Der Emissionserlös soll im Wesentlichen für den Bau der Eigenheime im Rahmen des Mietübereignungsmodells Gecci Rent And Buy(R) verwendet werden. Das Mietübereignungsmodell (www.mietübereignung.de) wurde von der Gecci Gruppe entwickelt und rechtlich geschützt. Kunden können aus verschiedenen Massivhäusern mit KfW-Standard wählen und ihre individuellen Ideen mit einbringen. Zur Finanzierung wird ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 23 Jahren bis maximal 32 Jahren vereinbart. Die monatliche Kaltmiete ist über die gesamte Laufzeit konstant. Nach dem Ende der Mietzeit hat der Kunde das Recht, die Immobilie als Eigentümer zu übernehmen. Eine Anzahlung oder eine Schlussrate fallen nicht an. Für eine hohe Sicherheit bis zur Eigentumsübergabe ist gesorgt: Durch notarielle Auslassungsvormerkung im Grundbuch unter Verzicht der Einrede und Verjährung ist die Insolvenzfestigkeit sichergestellt. Die ersten 17 Massivhäuser sind bereits bestellt und entwickelt. Der Bau soll Anfang 2021 beginnen. Realisiert werden die Objekte von der Gecci Alliance KG, einem Verbund aus Architekten, Ingenieure und Bauunternehmen. So erhalten Gecci-Kunden alle Leistungen auf dem Weg zu ihrer Traumimmobilie aus einer Hand.