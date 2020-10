Berlin (ots) - Die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags würde dasBruttoinlandsprodukt im kommenden Jahr um sechs Milliarden Euro anheben und19.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Die positiven Effekte aufWirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt würden den zu erwartenden Steuerausfall umrund ein Drittel reduzieren. Das zeigen aktuelle Berechnungen und Simulationendes Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) für die Initiative Neue SozialeMarktwirtschaft (INSM) . "30 Jahre nach der Einheit ist der Soli schlichtweg ausder Zeit gefallen. Statt ihn zum Ende des Jahres nur zur Hälfte abzuschaffen,sollte die Bundesregierung einen Schlussstrich unter die über 25 Jahre alteErgänzungsabgabe machen", so INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr . "DieserSchritt wäre nicht nur steuersystematisch überfällig und verfassungsrechtlichgeboten, sondern brächte zusätzlich einen beachtlichen Konjunkturimpuls." Wiegroß dieser Impuls ausfallen könnte, hat das IW mit Hilfe des sogenannten"Oxford-Modells" berechnet. Anhand des Oxford-Modells können im Rahmen vonSimulationen die Effekte einer Aufkommensveränderung dargestellt werden. DerCo-Autor der Studie, Dr. Tobias Hentze : "Eigentlich ist es ein Glücksfall fürdie Politik, wenn strukturell überfällige Schritte mit konjunkturpolitischsinnvollen Schritten zusammenfallen. Mit der vollständigen Soli-Abschaffungkönnte eine überfällige Reform als wirtschaftlicher Impuls zur Überwindung derCorona-Krise genutzt werden. Der Effekt auf die Steuereinnahmen wäre dabeigeringer als eine statische Betrachtung nahelegt, da die zusätzlichewirtschaftliche Dynamik einen Teil des Aufkommensverlusts kompensieren kann."Die INSM ist weiterhin davon überzeugt, dass der Solidaritätszuschlag seitAnfang dieses Jahres verfassungswidrig erhoben wird und hat eine entsprechendeKlage eingereicht; sie befindet sich auf dem Weg durch die Instanzen. Mit einemUrteil des Bundesverfassungsgerichts wird in naher Zukunft gerechnet. Pellengahr: "Sollte das Bundesverfassungsgericht den Soli für verfassungswidrig erklären,kämen hohe Rückzahlungsforderungen auf die Bundeskasse zu. Mit einem politischenEnde des Solis könnte die Bundesregierung dieses Risiko reduzieren,Arbeitsplätze schaffen und gleichzeitig einen wichtigen Konjunkturimpulssetzen."Die IW Kurzexpertise zum Solidaritätszuschlag finden Sie unter www.insm.de (http://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=GUEz-2F4ZyOUIqqnJOuuvrQF3oQfNyyul-2Fnf7LcP81-2FDM-3DIfEU_QjcVt2WP15Vt4JzxURewwmQQntCEB68rAnYWZX-2BK2UITA3K10WR2VJ6B-2BAvM1nreZ20UAS6l4-2F07OgBImUGGzY3xZK3cHoCp3LKnySfirfgfrxJ9pxLWCsIlph6uVaxGE1Tn9-2FxUQIStZsx1uyzJ-2FgPjkiT-2FUYAn8PdqkRle9Mn-2F4Z9caqY962oicn1DyJi4SGj-2FPxzbjxkdssuJOBKa-2F8CKS7CbaDgkcf1TWQaiehxO8141twS7r1CEFrGHO-2BtqesOA0wJofgLrKoGCjav-2FYpI6u5Afe-2FBAXFEP4QoFQIPUBwWE7rv-2Fhw7t-2Bd8fAeBSt2MBPulr-2FCbo9vXA1G0pzCt1wUeUynY44MIpO3u3wnXMjyr-2Bqy-2FF7bqZwV7qSHZI2psY1RmL-2F44Y9oz4OfIUQw-3D-3D) .Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein überparteiliches Bündnis ausPolitik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wirbt für die Grundsätze der SozialenMarktwirtschaft in Deutschland und gibt Anstöße für eine modernemarktwirtschaftliche Politik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden derMetall- und Elektro-Industrie finanziert.Pressekontakt:Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174;mailto:hennet@insm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/39474/4722005OTS: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)