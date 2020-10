Interview mit Prof. Dr. med. Dr. h. c. Torsten Zuberbier zur Gründung von Allergy Friendly Buildings Alliance AFBA



Charité-Professor Torsten Zuberbier ist einer der weltweit führenden Allergologen und hat vor bereits 16 Jahren die ECARF-Stiftung gegründet, der er bis heute vorsteht. Foto: Torsten Zuberbier

Der Immobilienindustrie steht nicht weniger als ein Paradigmenwechsel bevor! Obwohl Allergien allgegenwärtig sind und viele Menschen über Beschwerden klagen, wurde das Thema bei der Entwicklung von Gebäuden in der Vergangenheit kaum beachtet. Dabei gibt es heutzutage viele Möglichkeiten, Gebäude allergikerfreundlich zu entwickeln, auch ohne, dass die Kosten in größerem Ausmaß steigen würden. Charité-Professor Torsten Zuberbier ist einer der weltweit führenden Allergologen und hat vor bereits 16 Jahren die ECARF-Stiftung gegründet, der er bis heute vorsteht. Nun soll das ECARF-Siegel auch in der Bauindustrie Einzug halten und Gebäude, die allergikerfreundlich entwickelt wurden, mit dem ECARF-Siegel und dem Titel „Allergy Friendly Building“ auszeichnen. Ein Meilenstein für Menschen, die unter Allergien leiden und deren Symptome in Gebäude gemildert oder sogar ganz beseitigt werden können.

Herr Professor Zuberbier, von welchen Dimensionen sprechen wir? Wie weit verbreitet sind Allergien?

TZ: Allergien sind die häufigste chronische Erkrankung weltweit und zählen zu den Autoimmunreaktionen. Dabei handelt es sich um eine überschießende krankhafte Abwehrreaktion des Immunsystems auf bestimmte Umweltstoffe, sogenannte Allergene oder Antigene. Alleine in Deutschland sind etwa 25 Millionen Menschen betroffen. Abgesehen von dem individuellen Leidensdruck jedes einzelnen Betroffenen, haben Allergien natürlich auch gravierende wirtschaftliche Folgen. Wenn ein Unternehmen 100 Mitarbeiter hat, leiden 30 davon an Allergien – so die Statistik. Für Unternehmen bedeutet das, vor allem in den Monaten von März bis Oktober, einen signifikanten Leistungsabfall der Mitarbeiter. Ein wirtschaftlicher Schaden, der allein in der EU mit 100 Milliarden Euro pro Jahr zu Buche schlägt. Auch Schüler mit Allergien haben unbehandelt eine Wahrscheinlichkeit von 40 Prozent in der Pollensaison, um eine Note abzufallen. Um allergische Reaktionen zu vermeiden, ist es also wesentlich, dass der Kontakt der Betroffenen mit Allergenen reduziert oder im Idealfall gänzlich vermieden wird.