- Was der Umwelt dient, darf auch mehr kosten

Beim Geld ausgeben meldet sich das Gewissen: Vier von fünf Österreichern sind

grundsätzlich bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, wenn dadurch fair und

umweltschonend produziert wird. Das zeigt das bevölkerungsrepräsentative

TeamBank-Liquiditätsbarometer, für das 1.000 Österreicher im Alter von 18 bis 79

Zum Schutz von Umwelt, Ressourcen und Klima würden 55 Prozent der Österreicher

höhere Preise für Bio-Lebensmittel in Kauf nehmen. Jeder Zweite würde sich auch

eine Flugreise mehr kosten lassen, wenn zum Beispiel eine Sonderabgabe für den

Klimaschutz fällig würde. Ähnlich sieht es mit der Wechselbereitschaft zum

Ökostrom aus, der etwas mehr kosten darf. Für nachhaltig hergestellte Kleidung

