VDR begrüßt Investitionen in LNG-Versorgungslogistik / "Deutschland braucht Flüssigerdgas-Infrastruktur" / Terminal in Brunsbüttel als Unterstützung für Energiewende

Brunsbüttel / Hamburg (ots) - "Deutschland als eine der größtenSchifffahrtsnationen der Welt braucht eine Flüssigerdgas-Infrastruktur für dieSchifffahrt, um fit für die anstehende Energiewende in der Industrie zu werden",sagte Ralf Nagel, Geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des Verband DeutscherReeder (VDR). "Deshalb begrüßen wir es, wenn Projekte wie zum Beispiel dasTerminal in Brunsbüttel schnell Realität werden," so Nagel nach einem Gesprächmit Rolf Brouwer, Managing Director der German LNG Terminal GmbH. Brouwer undNagel hatten sich ausgetauscht, um über den Stand des Terminalprojektes inBrunsbüttel und die Perspektiven für Schifffahrtsunternehmen und MaritimeWirtschaft zu sprechen.Nagel betonte, dass LNG aus seiner Sicht der derzeit einzige marktfähigverfügbare Kraftstoff sei, mit dem die maritime Industrie sich ihren in derInternational Maritime Organization (IMO) gesetzten Klimazielen nähern sowie diegesteckten Ziele zur Luftreinhaltung erfüllen könne. Wichtig sei langfristig,dass mit der LNG-Technik auch der Einstieg in die großflächige Nutzungalternativer, so genannter "grüner" Gase an Bord klimaneutral möglich werdenkönne. "Einen Schiffsmotor, der auf Öl basierende Brennstoffe nutzt, kann mannicht ohne hohen Aufwand auf 'grünes Gas' umstellen - einen Dual-Fuel- oderLNG-fähigen Motor aber schon", erläutert Nagel und forderte: "Wir solltendeshalb den Einsatz von Flüssigerdgas als Antrieb auch für große Seeschiffevorurteilsfrei diskutieren und genau abwägen - und eben die Versorgungslogistikdafür auch bei uns am Standort unbedingt aufbauen."