Institutionelle Investoren glauben an die cloudbasierte Wachstumsstrategie des nordamerikanischen IT-Serviceproviders Converge Technology Solutions Corp. (CSE: CTS; FRA: 0ZB). Converge hat soeben 34.537.375 Mio. CAD im Rahmen einer überzeichnete Prospekt-Platzierung eingenommen. Ursprünglich waren nur 20,1 Mio. CAD angekündigt. Das Angebot bestand aus 16.847.500 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 2,05 CAD pro angebotener Aktie. Der Schlusskurs lag gestern bei 2,18 CAD.

Canaccord Genuity Corp. und Echelon Wealth Partners Inc. führten das Konsortium der Konsortialbanken für das Angebot an, dem Desjardins Capital Markets, Eight Capital, Laurentian Bank Securities Inc., Paradigm Capital Inc. und Raymond James Ltd. angehörten.