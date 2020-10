Peter Möhrle Holding verstärkt ihr Engagement in der Fahrradbranche

Hamburg (ots) - Das Family Office der Unternehmerfamilie Peter Möhrle setzt auf

den wachsenden Fahrradmarkt: Mit der neu gegründeten Bike Holding beteiligt sich

die Peter Möhrle Holding am erfolgreichen Online-Händler bc GmbH & Co.KG.



Die beiden Gründer von bc, Marcus Wenkel und Klaus Hoenig, sind zum 30.

September aus der Geschäftsführung ausgeschieden und in den Aufsichtsrat der

Bike Holding gewechselt. Philipp Simon, bereits seit 2004 im Unternehmen und

seit 2017 Teil der Geschäftsführung, ist ab sofort alleiniger CEO von bc.





Partnerschaft als PrinzipMit dem weiteren Investment in die Fahrradbranche folgt die Peter Möhrle Holdingihrer Buy-&- Build-Strategie. Die Gesellschaft ist fokussiert auf ausgewählteund langfristige Unternehmensbeteiligungen in nachhaltig wachsendeWirtschaftsbereiche.Der Fahrradmarkt bringt dabei entscheidende Faktoren zusammen: DieMobilitätswende und der gesellschaftliche Wandel hin zu einem größerenökologischen und gesundheitlichen Bewusstsein haben bereits in den letztenJahren für einen kontinuierlichen Erfolg der Branche gesorgt. DieCorona-Pandemie hat diesen unerwartet zusätzlich verstärkt.Peter Möhrle Holding sieht in bc den perfekten Partner für größere Investitionenin diesen Markt: Beide Unternehmen verbindet die Überzeugung, dass dieBegeisterung für ein gemeinsames Ziel der entscheidende Schlüssel füranhaltenden Erfolg ist. Im Rahmen der Beteiligung wird die Peter Möhrle Holdingbc auf ihrem eingeschlagenen Weg begleiten und bei der Internationalisierung alszuverlässiger Partner unterstützen.Über PMHDie Peter Möhrle Holding ist das Family Office der Unternehmerfamilie PeterMöhrle mit Sitz in Hamburg und fokussiert sich auf Unternehmensbeteiligungen undImmobilieninvestitionen.Im Bereich der Unternehmensbeteiligungen setzt die PMH auf Partnerschaften aufAugenhöhe mit dem Ziel der langfristigen Unternehmensentwicklung und derSicherung nachhaltiger, unternehmerischer Cash-Flows. Bereits 2014 investiertePMH erstmalig in die Fahrradbranche und wurde Hauptgesellschafter der GrofaAction Sports GmbH, die als Distributor zahlreiche Premium-Brands aus derFahrradindustrie unter Vertrag hat.Über bcDie bc GmbH & Co. KG ist ein führender Online-Händler von Fahrradteilen und-zubehör. Dem Anspruch folgend, der zuverlässigste Partner für sportliches Bikenzu sein, setzt das Unter- nehmen auf höchste Fachkompetenz bei seinenMitarbeitern, ein ausgewähltes hochwertiges Sortiment und perfekten Service.Die bc GmbH & Co. KG wurde 1997 von Marcus Wenkel und Klaus Hoenig in Aachengegründet und startete bereits 1998 mit einem der ersten Online-Shops derBike-Branche. Heute hat bc seinen Sitz in Würselen bei Aachen und beschäftigtüber 190 Mitarbeiter. Das hochmoderne Logistikzentrum bietet 23.000 qmLagerfläche, von dort aus werden die Kunden mit rund 70.000 Artikeln von über300 Marken rund ums Fahrrad beliefert.