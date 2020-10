Fuchs Petrolub meldet einen Zukauf: Man habe zum 1. Oktober 2020 das Schmierstoffgeschäft der WELPONER SRL in Bozen, Italien erworben, so das Mannheimer Unternehmen am Donnerstag. Die Aktivitäten sollen in die Tochtergesellschaft FUCHS LUBRIFICANTI S.P.A. integriert werden. Zum Kaufpreis macht der Fuchs-Konzern keine Angaben.Beide Unternehmen sind einander nicht unbekannt, im Gegenteil: WELPONER ist langjähriger Handelspartner ...