Geld bildet die wirtschaftliche Säule jeder entwickelten Gesellschaft. Ohne finanzielle Ressourcen ist kein Austausch von Waren und Dienstleistungen möglich. Geld ist daher auch der rote Faden im Mentoringprogramm von Fuat und Marta Akar: Im Interview sprechen sie über die richtige Einstellung zum Geld, die mathematischen Naturgesetze beim Vermögensaufbau und ihre „7 Gebote“.



Bild: Fuat & Marta Akar

Frau und Herr Akar, Ihre PROZESSREICH Akademie gehört zu den führenden Firmen beim Vermögensaufbau und dem Gestalten des eigenen Business. Welche Rolle spielt dabei nun die richtige Einstellung zu Geld?

Fuat Akar: Entscheidend ist zunächst die Erkenntnis, dass Geld für mich arbeiten kann. Geld ist mein Mitarbeiter, und jeder hat von diesen Mitarbeitern eine ganze Menge in der Tasche. Das Problem jedoch – und dies ist die Parallele zum Wirtschaftsleben: Mitarbeiter müssen geführt werden. Sonst wissen sie nicht, was sie tun sollen, und sind im Extremfall vollkommen passiv. Genauso verhält es sich mit Geld, das richtig angelegt und eingesetzt werden muss. Nur auf diese Weise kann es für einen arbeiten. Dieses Verständnis – wir sagen dazu Mindset – ist äußerst bedeutsam: Denn mein Geld ist durch harte Arbeit entstanden. Arbeitet es dann nicht für uns weiter, müssen wir umso härter schuften, um wieder Neues in die Hand zu bekommen.

Das war jetzt der „philosophische Überbau“. Was aber mache ich dann praktisch, um Geld zu mehren?

Fuat Akar: Dieses Mindset ist der wichtige erste Schritt – ohne ihn läuft nichts. Erst daraufhin geht es um die Frage, wo das Geld eingesetzt wird. Auf dem Sparbuch bringt es 0,001 Prozent Zinsen. Wenn überhaupt. Eine Lebensversicherung erwirtschaftet eine Rendite genau in Höhe der Inflation. Ein Fonds bringt vielleicht sechs Prozent ein. Was bei den Investmententscheidungen also gefragt ist, ist finanzielle Bildung. Denn die Anlageformen sind so vielfältig, da kann man nichts verabsolutieren. Es muss zu den jeweiligen Interessen und Zielen passen, außerdem hängt vieles von Wirtschaftszyklen und Rahmenbedingungen – die obendrein ständig wechseln – ab. Die Basis für selbständige Entscheidungen legt die finanzielle Weiterbildung.