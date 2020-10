Dortmund (ots) - Die Arbeitsanforderungen von Beschäftigten in Deutschland sind

weiterhin hoch. Zugleich zeigen sich Trends zur Flexibilisierung von Arbeitszeit

und Arbeitsort. Während etwa zwei von drei Beschäftigten ihre Arbeit planen und

einteilen können, hat weniger als jeder Dritte Einfluss auf die Arbeitsmenge,

mit abnehmender Tendenz. Etwa jeder siebte Beschäftigte (15 Prozent) sieht

seinen Gesundheitszustand als weniger gut oder schlecht an. Bei den genannten

Beschwerden haben Schlafstörungen und Erschöpfung als Anzeichen gestörter

Erholung zugenommen. Dies und mehr zeigt der Stressreport 2019, den die

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) veröffentlicht hat.

Dabei geht der Stressreport 2019 dezidiert auf Schlüsselfaktoren der

belastungsgünstigen Arbeitsgestaltung ein.



"Eine gute Gestaltung der Arbeit trägt wesentlich zur Gesundheit und

Leistungsfähigkeit der Beschäftigten bei", sagt Isabel Rothe, Präsidentin der

BAuA. "Dazu sind die Arbeitsanforderungen, wie Arbeitsmenge und Arbeitszeit,

angemessen zu steuern. Zudem brauchen die Beschäftigten ausreichende

Handlungsspielräume, um ihre Aufgaben zu bewältigen. Wichtige Kraftquellen sind

dabei auch eine gute Erholung von der Arbeit sowie die Unterstützung durch

Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzte."





So zeigt der Stressreport, dass die Arbeitsintensität für rund die Hälfte derBeschäftigten seit einigen Jahren unverändert hoch ist. Etwa die Hälfte derbefragten abhängig Beschäftigten gibt an, häufig von starkem Termin- oderLeistungsdruck betroffen zu sein. Zugleich verringern sich bei einem Teil derBeschäftigten - auch vor dem Hintergrund digitaler Steuerungssysteme - dieHandlungsspielräume. Dies trägt offensichtlich auch bei, dass diegesundheitlichen Beeinträchtigungen bei diesen Beschäftigten eher zunehmen.80 Prozent der Befragten geben an von ihren Kollegen und 60 Prozent von ihremVorgesetzten unterstützt zu werden. Die Belastung der Führungskräfte selber ist,beispielsweise durch ortsflexible Arbeit und überlange Arbeitszeiten, oft sehrhoch. Dabei ist die Rolle der Vorgesetzten als Unterstützer immer dann besonderswichtig, wenn Organisationsveränderungen oder neue Aufgaben zu bewältigen sind.Im Trend ist Arbeit immer weniger an feste Zeiten und Arbeitsplätze gebunden. Soberichtet beispielsweise fast jeder fünfte Erwerbstätige, in Rufbereitschaft undBereitschaftsdienst zu arbeiten. Haben Beschäftigte zeitlicheHandlungsspielräume, geht das häufig auch mit einer besseren Gesundheit einher.Arbeitszeit sollte für Beschäftigte planbar und vorhersehbar sein. Etwa jedervierte Beschäftigte arbeitet laut Stressreport ortsflexibel, was mit