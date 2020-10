Technologie übernimmt im Finanz- und Rechnungswesen immer mehr Aufgaben

Düsseldorf (ots) - Bei der Digitalisierung ihres Finanz- und Rechnungswesens

machen deutsche Unternehmen weitere Fortschritte. Für immer mehr und immer

komplexere Aufgaben im Accounting setzen sie moderne Technologien ein. Aber: Der

Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ist leicht rückläufig. Dies sind einige

der Kernergebnisse der Studie "Digitalisierung im Finanz- und Rechnungswesen

2020", die die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft

PricewaterhouseCoopers (PwC) erstellt hat. Für die Analyse hat PwC im ersten

Quartal 2020 Entscheider aus mehr als 100 mittelständischen und Großunternehmen

unterschiedlicher Branchen befragt.



Fachexperten entscheiden häufiger beim Technologieeinsatz mit





Zwar entscheiden bei den meisten Unternehmen noch immer Vorstand bzw.Geschäftsführung über die technologische Architektur des Finanz- undRechnungswesens. Allerdings sind Fachexperten aus dem mittleren Management immerhäufiger daran beteiligt. Ihr Anteil bei Entscheidungen zurTechnologiearchitektur ist 2020 auf 28 Prozent gestiegen - gegenüber 19 Prozentin der Vorgängerstudie 2019. Petra Justenhoven, Mitglied der Geschäftsführungbei PwC Deutschland und Co-Autorin der Studie, sagt: "Dass die Fachbereiche beiTechnologiethemen häufiger mitentscheiden, beobachten auch wir seit geraumerZeit. Denn immer öfter geht es um komplexe, konkrete und detaillierte Lösungen -und dafür braucht es immer stärker das operative Know-how der Experten."Unternehmen bewerten Technologieeinsatz als progressiverDie befragten Entscheider empfinden außerdem den Technologieeinsatz imAccounting ihrer Unternehmen häufiger als progressiv. So beurteilten 35 Prozent(2019: 29 Prozent) der Unternehmen den Einsatz als "progressiv" oder sogar "sehrprogressiv". Für "konservativ" halten dagegen 24 Prozent der Unternehmen ihrenTechnologieeinsatz (2019: 27 Prozent). So geben beispielsweise erheblich wenigerBefragte an, die Konsistenz ihrer Berichterstattung manuell zu analysieren (30ggü. 44 Prozent 2019). Dagegen hat sich der Anteil der Unternehmen, die einvollständig integriertes Reporting verwenden, im Vergleich zum Vorjahrverdoppelt (zehn statt fünf Prozent). Etwas häufiger nutzen die Unternehmeninzwischen Systeme für quantitative Angaben in allen Reports (23 statt 19Prozent).Unternehmen zögerlich beim KI-EinsatzLeicht rückläufig ist allerdings im Durchschnitt der befragten Unternehmen derEinsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Mehr als die Hälfte (54 Prozent) derbefragten Entscheider gibt an, dass sich ihr Unternehmen derzeit nicht mit KIbeschäftigt, und nur jedes siebte Unternehmen nutzt die Technologie tatsächlich.