Hamburg (ots) - Jeder zweite Entscheider (56 Prozent) in Deutschlands

öffentlicher Verwaltung erhofft sich neue Arbeits- und Organisationsformen durch

den Einsatz von Cloud Computing. 49 Prozent versprechen sich mehr

Innovationsfähigkeit. Öfter als Entscheider in der Industrie und bei

Finanzdienstleistern sehen sie die Cloud zudem als Baustein einer Lösung für

mehr Sicherheit. Das sind die Ergebnisse der Studie Potenzialanalyse Cloud in

Europa (https://www.soprasteria.de/newsroom/publikationen/studien/free/potenzial

analyse-cloud-in-europa) von Sopra Steria und dem F.A.Z.-Institut.



Um agiler und kreativer arbeiten zu können, setzen Deutschlands öffentliche

Verwaltungen und Versorgungsunternehmen auf Cloud Computing. Während die

Skalierbarkeit der eigenen IT bei 77 Prozent der Finanzdienstleister und

Industrie-Unternehmen das stärkste Argument für den Cloud-Einsatz ist, gilt dies

in der öffentlichen Verwaltung nur für 49 Prozent der Befragten. Die dortigen

Entscheiderinnen und Entscheider sind vor allem von der Möglichkeit überzeugt,

Arbeitsabläufe neu zu gestalten. "Im Gegensatz zu anderen Branchen hat die

öffentliche Verwaltung es mit einem sehr gut planbaren Niveau beim

Datenaufkommen zu tun. Die Skalierbarkeit steht daher oftmals nicht im

Vordergrund", sagt Frank Csehan, Senior Manager Public Sector bei Sopra Steria.





Dafür versprechen sich 37 Prozent der Befragten in den Verwaltungen mehrDatensicherheit durch die Cloud - das sind wiederum deutlich mehr als in derIndustrie und bei den Finanzdienstleistern. Jeder Vierte (23 Prozent) erwartetdie leichtere Einhaltung von Compliance- und Governance-Richtlinien.Bemerkenswert daran: Gerade in der öffentlichen Verwaltung werden die Sorgen umdie Datensicherheit und den Datenschutz mit 51 und 55 Prozent als die häufigstenGründe gegen den Einsatz der Cloud angeführt.Hybrid-Cloud-Ansatz für die Verwaltung"Die Datensicherheit ist für die großen Anbieter Teil des Geschäftsmodells undso investieren sie auch massiv in diesen Bereich. Viele On-Premises-Systeme sindhingegen über Jahre und Jahrzehnte gewachsen. Das ist technologisches Stückwerk,was der Sicherheit nicht zuträglich ist", gibt allerdings Frank Csehan zubedenken. "Die Überlegenheit von On-Premises-Systemen ist ein Mythos, der sichaber offensichtlich noch immer hält", erklärt Csehan die gegensätzlichenAussagen.Für zwei von drei der befragten Entscheiderinnen und Entscheider (61 Prozent) inBehörden steht zudem fest, dass sie ausschließlich Rechenzentren mit Standort inDeutschland nutzen würden. Zum Vergleich: Bei der Industrie ist das nicht einmalbei der Hälfte der Befragten (40 Prozent) relevant, bei den Finanzdienstleisternnur bei knapp einem Drittel (34 Prozent). "Die großen Hyperscaler betreiben alleRechenzentren in Deutschland. Eine Antwort auf die Standortfrage ist das abernatürlich nur, wenn die Daten dann auch dort verbleiben", sagt Csehan. MöglichenBedenken kann die öffentliche Verwaltung auch mit einem Hybrid-Cloud-Ansatzbegegnen.Über die StudieDie Studie Potenzialanalyse Cloud in Europa (https://www.soprasteria.de/newsroom/publikationen/studien/free/potenzialanalyse-cloud-in-europa) von Sopra Steriaund dem F.A.Z.-Institut gibt die Ergebnisse einer Befragung unter 204Entscheidern und Führungskräften aus den Branchen Finanzdienstleistungen,verarbeitendes Gewerbe, öffentliche Verwaltung und Versorgung sowieTelekommunikation und Medien wieder. Im Mai und Juni 2020 wurde danach gefragt,welche Cloud-Lösungen sie nutzen, welche Vorteile und Hindernisse sie sehen undwie sie zu GAIA-X stehen.