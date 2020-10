Veränderung in der Geschäftsführung bei Yello und SENEC (FOTO)

Köln/Leipzig (ots) -



- Aurélie Alemany wird CEO der SENEC GmbH und verstärkt die Geschäftsleitung um

die Geschäftsführer Thomas Augat und Jaron Schächter

- Sie übergibt die Geschäftsführung der Yello Strom GmbH an Volker Bloch, Leiter

B2C Vertrieb der EnBW. Die operative Führung bei Yello verantwortet Claudia

Tillmann



Der Markt für Stromspeicher und Lösungen für die Eigenversorgung mit Solarstrom

wächst stark. SENEC, eines der führenden Unternehmen der Branche, steht an der

Spitze dieser Entwicklung und ist auf einem rasanten Wachstumskurs. Nun hat das

Unternehmen mit Aurélie Alemany eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewonnen,

um die damit verbundenen Aufgaben auf mehr Schultern zu verteilen und die

anstehenden Herausforderungen zu meistern. Die bisherige Geschäftsführerin der

Yello Strom GmbH verstärkt die SENEC GmbH ab dem 1. Oktober 2020 als CEO und

Sprecherin der Geschäftsführung. Volker Bloch wird zusätzlich zu seinen

bisherigen Aufgaben Geschäftsführer der Yello Strom GmbH.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Aurélie Alemany sammelte nach dem Studium in Verfahrenstechnik ersteFührungserfahrung in der Chemieindustrie und ist seit 2011 in der Energiebranchetätig. In den vergangenen fünf Jahren wirkte sie bei der Yello Strom GmbH inKöln, zuletzt als Geschäftsführerin. In dieser Zeit trieb sie unter anderem dieEinführung der agilen Zusammenarbeit sowie die Digitalisierung undAutomatisierung der Vertriebsprozesse voran. Als Geschäftsführerin verantwortetesie den Aufbau der E-Mobilitätsservices und des Solarenergie-Geschäfts beiYello. Sie trieb die Verzahnung der Vertriebsmarken EnBW, Yello und SENECmaßgeblich voran und wird diesen Weg als CEO der SENEC GmbH weiter energischfortsetzen.Bei Yello übernimmt ab sofort Volker Bloch die Geschäftsführung. Er leitetbereits seit drei Jahren den B2C-Vertrieb sowie das Produktmanagement der EnBWEnergie Baden-Württemberg AG und ist durch die enge Zusammenarbeit mit Yelloauch bestens vertraut mit der gelben Marke. Die Führung der beidenVertriebsmarken aus einer Hand ermöglicht es künftig, noch besser ganzheitlicheund nachhaltige Energie-Lösungen für die Kunden anbieten zu können. Unterstütztwird er bei seiner neuen Aufgabe von Claudia Tillmann. Die langjährige YelloMarkenchefin übernimmt nun die operative Leitung von Yello und berichtet indieser Funktion direkt an Volker Bloch.Vision einer vernetzten und nachhaltigen Energiewelt"Die Lösungen von SENEC ermöglichen es den Menschen, die Energiewende selbst indie Hand zu nehmen und in ihrer Energieversorgung autark zu werden", so AurélieAlemany. "Mein Ziel ist es, die Position des Unternehmens als führender Anbieterfür Lösungen zur Eigenversorgung auszubauen und dafür die Zusammenarbeit mit den