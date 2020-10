Reading (UK) (ots) -



- Homeoffice macht Unternehmensnetzwerke verwundbarer

- Sicherheit in der Cloud hat höchste Priorität

- Zero Trust setzt sich zunehmend durch



Unsichere Endgeräte, Phishing-Attacken und Datenpannen nehmen deutlich zu. Das

ist ein Ergebnis der aktuellen Studie von Gigamon, einem der weltweit führenden

Anbieter für Netzwerktransparenz und -Analyse für hybride Cloud-Strukturen. Vor

dem Hintergrund der aktuellen digitalen und wirtschaftlichen Lage zeigen die

Ergebnisse der Studie die künftigen Herausforderungen, vor der IT- und

Sicherheitsentscheider stehen, ihre Prioritäten für die nächsten 12 Monate und

insbesondere ihre Einstellung zu Zero Trust.







und Frankreich gaben an, dass sie seit Anfang 2020 einen Anstieg von Bedrohungen

festgestellt haben. Die wichtigsten Themen waren:



- Höhere Gefährdung durch unsichere Endgeräte im Homeoffice: 51 %

- Zunahme von Phishing-Attacken: 41 %

- Zunahme von Datenpannen: 33 %

- Zunahme der Insider-Angriffe durch freigestellte Mitarbeiter 33 %

- Interne IT- und Sicherheitsherausforderungen



Neben den externen Bedrohungen rechnen die Befragten mit einigen internen IT-

und Sicherheitsherausforderungen in den nächsten 12 Monaten bis drei Jahren:



- Digitale Transformation - 50 %

- Schatten-IT - 45 %

- Schulung der Mitarbeiter - 37 %



Als weitere Punkte wurden die wachsenden Datenmengen und Anzahl der

Applikationen genannt, die überwacht und geschützt werden müssen ( 36 % ), sowie

die Verwaltung einer komplexen Arbeitslandschaft ( 35 % ). Das sind nur einige

operative Themen, mit denen sich IT-Abteilungen täglich auseinandersetzen.



Vor dem Hintergrund einer stetigen Weiterentwicklung des Netzwerks und der

zunehmenden Belastung der Infrastruktur suchen IT-Abteilungen trotz niedrigerer

Budgets und der bestehenden Unsicherheit nach Investitionsmöglichkeiten, um Ihr

Unternehmen zukunftssicher aufzustellen ( 36 % ). Das spiegelt sich auch in der

Aussage von 44 % der Befragten, dass Entwicklungen in der Cloud zu sichern und

zu schützen oberste Priorität für das restliche Jahr habe.



Zero Trust als Strategie zur Netzwerksicherung



Insgesamt 89 % der Befragten waren mit dem Zero-Trust-Ansatz bereits vertraut.

67 % haben Zero Trust bereits eingeführt oder planen die Einführung. Die

wichtigsten Gründe für die Implementierung von Zero Trust waren:



- Netzwerksicherheit erhöhen und Risiken minimieren - 54 %

- Datenschutz erhöhen und die Datenverwaltung zu vereinfachen - 51 %

- Schutz vor Systemkompromittierung durch eigene Mitarbeiter - 49 % Seite 2 ► Seite 1 von 3



Insgesamt 84 % der 500 befragten Führungskräfte aus Deutschland, Großbritannienund Frankreich gaben an, dass sie seit Anfang 2020 einen Anstieg von Bedrohungenfestgestellt haben. Die wichtigsten Themen waren:- Höhere Gefährdung durch unsichere Endgeräte im Homeoffice: 51 %- Zunahme von Phishing-Attacken: 41 %- Zunahme von Datenpannen: 33 %- Zunahme der Insider-Angriffe durch freigestellte Mitarbeiter 33 %- Interne IT- und SicherheitsherausforderungenNeben den externen Bedrohungen rechnen die Befragten mit einigen internen IT-und Sicherheitsherausforderungen in den nächsten 12 Monaten bis drei Jahren:- Digitale Transformation - 50 %- Schatten-IT - 45 %- Schulung der Mitarbeiter - 37 %Als weitere Punkte wurden die wachsenden Datenmengen und Anzahl derApplikationen genannt, die überwacht und geschützt werden müssen ( 36 % ), sowiedie Verwaltung einer komplexen Arbeitslandschaft ( 35 % ). Das sind nur einigeoperative Themen, mit denen sich IT-Abteilungen täglich auseinandersetzen.Vor dem Hintergrund einer stetigen Weiterentwicklung des Netzwerks und derzunehmenden Belastung der Infrastruktur suchen IT-Abteilungen trotz niedrigererBudgets und der bestehenden Unsicherheit nach Investitionsmöglichkeiten, um IhrUnternehmen zukunftssicher aufzustellen ( 36 % ). Das spiegelt sich auch in derAussage von 44 % der Befragten, dass Entwicklungen in der Cloud zu sichern undzu schützen oberste Priorität für das restliche Jahr habe.Zero Trust als Strategie zur NetzwerksicherungInsgesamt 89 % der Befragten waren mit dem Zero-Trust-Ansatz bereits vertraut.67 % haben Zero Trust bereits eingeführt oder planen die Einführung. Diewichtigsten Gründe für die Implementierung von Zero Trust waren:- Netzwerksicherheit erhöhen und Risiken minimieren - 54 %- Datenschutz erhöhen und die Datenverwaltung zu vereinfachen - 51 %- Schutz vor Systemkompromittierung durch eigene Mitarbeiter - 49 %