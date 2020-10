BIAL tritt mit der Eröffnung eines neuen Forschungszentrums in den USA und der Übernahme vielversprechender Parkinson-Programme die globale Expansion an

BIAL, ein Pharmaunternehmen mit Sitz in Portugal und Standorten in ganz Europa, das sich der Forschung und Entwicklung im Bereich ZNS-Erkankungen fokusiert hat, gab heute bekannt, dass es eine neue Tochtergesellschaft in den USA, BIAL Biotech Investments Inc. (BIAL Biotech), gegründet hat. Dieses neue Forschungszentrum mit Schwerpunkt auf genetisch-bedingte Formen der Parkinson-Krankheit befindet sich in Cambridge, Massachussets, einer weltweit renommierten Zentrum für Biotechnologie.

Gleichzeitig kündigte BIAL den Erwerb der weltweiten Rechte von LTI-291 und aller mit der Parkinson-Krankheit in Verbindung stehenden Forschungsprogramme von Lysosomal Therapeutics Inc. (LTI) sowie die Übernahme des gesamten FuE-Teams an.

António Portela, der geschäftsführende Präsident von BIAL erklärt: „Unser Eintritt in den US-Markt mit der Gründung von BIAL Biotech und die Übernahme vielversprechender Programme von LTI stellen einen entscheidenden Schritt im Hinblick auf die Erfüllung unserer Mission ,Zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen weltweit beizutragen' dar. Die Gründung dieses neuen Forschungszentrums in den USA ist für uns von enormer Bedeutung. Durch unsere unmittelbare Präsenz investieren wir in Forschung und Wissenschaft an einem der wichtigsten Forschungsstandorte weltweit und in einem der vielversprechendsten Bereiche der Medizin.”

Dieser Erwerb stellt dem Unternehmen nicht nur eine Pipeline mit neuen Produktkandidaten zur Behandlung der Parkinson-Krankheit zur Verfügung, sondern gibt ihm auch ein erfahrenes FuE-Team unter der Leitung von Peter Lansbury, Professor für Neurologie an der Harvard Medical School und anerkannter Vordenker im Bereich der neurodegenerativen Krankheiten, an die Hand.

Mit dieser Übernahme erweitert BIAL seine Pipeline durch die Aufnahme neuer, sich bereits in klinischer Entwicklung befindlicher Wirkstoffe zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen und insbesondere der Parkinson-Krankheit – einem Gebiet, auf dem das Pharmaunternehmen bereits eine bedeutende Marktposition innehat.

Der CEO von BIAL legt ebenfalls dar: „Die von uns erworbenen Wirkstoffe basieren auf Genetik, einem für uns neuen Forschungsgebiet. Die Hauptsubstanz, die jetzt den Codenamen, 'BIA 28-6156/LTI-291' besitzt, weist einen innovativen Aktionsmechanismus auf und besitzt das Potenzial, eine erste krankheitsmodifizierende Therapie für eine genetische Untergruppe der Parkinson-Krankheit zu sein. Der Wirkstoff hat ein Studienprogramm der Phase I erfolgreich durchlaufen und sollte 2021 für den Start von Phase-II-Studien bereit sein. Wir gehen von der symptomatischen Behandlung der Krankheit in eine Intervention in die Mechanismen der Krankheit über, was für BIAL einen sehr aufregenden Schritt bedeutet.”