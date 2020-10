Köln (ots) - Bei Kfz-Versicherungen gilt: Nicht alles, was günstig ist, glänzt

auch im Schadenfall. Deshalb lohnt es sich für Vermittler, ihren Kunden

Alternativen aufzuzeigen. Die neuen Kfz-Tarife der EUROPA bieten mehr als nur

den schönen Schein. Bei gleichbleibend hervorragenden Beiträgen wurden die

Leistungen deutlich erweitert. Unter anderem um eine Kaufwertentschädigung für

Gebrauchtwagen und die unbegrenzte Mitversicherung von Sonderausstattung.



Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis





Die EUROPA fokussiert sich mit ihren neuen Kfz-Tarifen ganz auf die Wünsche undBedürfnisse der Kunden. "Unsere Kunden schätzen unsere Tarife für dasausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses haben wir nun noch einmalverbessert", sagt Stefan Andersch, Vorstand der EUROPA Versicherung. "Dennunsere top platzierten Beiträge bleiben stabil. Dafür kommen im Basis- undKomfort-Tarif zahlreiche neue Leistungsmerkmale hinzu."Mehr Leistung auch im Basis-TarifBereits im Basis-Tarif ist Sonderausstattung ab sofort unbegrenzt beitragsfreimitversichert. Voraussetzung ist, dass sie ab Werk fest eingebaut wurde. Fürnachträglich fest eingebaute Sonderausstattung wird erst ab 10.000 Euro einZuschlag erhoben. Als weitere Neuerung kann die GAP-Deckung nun auch fürkreditfinanzierte Pkw in beiden Tarifen hinzugebucht werden. Dies war bislangnur für Leasingfahrzeuge möglich.Ein neues Highlight im besonders beliebten Komfort-Tarif ist dieKaufwertentschädigung für junge Gebrauchtwagen. Bei einem Totalschaden innerhalbder ersten 24 Monate erhält der Versicherungsnehmer damit den vollen Kaufwertzurück und nicht nur den dann aktuellen Wiederbeschaffungswert. "Damit wird derKomfort-Tarif zur perfekten Absicherung für die besonders beliebten 'jungenGebrauchten'", so Stefan Andersch.Weitere Highlights im EUROPA Komfort-Tarif im Überblick:- Mallorca-Deckung: Erweiterter Versicherungsschutz für im europäischen Auslandgemietete Pkw und Krafträder.- 24 Monate Neupreisentschädigung für Neuwagen im Erstbesitz (im Basis-Tarifdrei Monate)- Eigenschaden-Deckung bei Pkw in der Kfz-Haftpflicht: Eigenschäden an anderenKfz des Kunden sind bis 100.000 Euro pro Versicherungsjahr versichert -Schäden an Gebäuden und sonstigen Sachen bis 10.000 Euro (500 EuroSelbstbeteiligung je Schadenfall).- Sorgenfrei in der Vollkasko: Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden bei Pkwwerden übernommen.- Marderbiss & Co.: Schäden durch Tierbisse werden einschließlich derFolgeschäden bei Pkw, Krafträdern und Wohnmobilen bis 5.000 Euro reguliert.eVB-Nummer mit wenigen Klicks beantragtSehr guten Service bietet die EUROPA nicht nur ihren Kunden, sondern auch den