Gute Noten nur mit Fahrereinbindung / Euro NCAP entwickelt erstes Bewertungssystem für Autobahnassistenten

München (ots) - Euro NCAP liefert Autokäufern eine Vergleichsbasis für die

Sicherheit von Fahrzeugen. Dabei wird das Bewertungssystem - auch mit

Unterstützung des ADAC - kontinuierlich weiterentwickelt. Die Zuverlässigkeit

und Funktionalität von Fahrassistenzsystemen prüft Euro NCAP bereits länger. Neu

bewertet werden jetzt zusätzlich kontinuierlich unterstützende

Komfortassistenten. Hintergrund ist die hohe Bedeutung, die diese für die

Entwicklung des autonomen Fahrens haben.



Mit der neuen vergleichbaren Testmethodik liegt nun erstmals ein objektives

Bewertungssystem für sogenannte Autobahnassistenten vor. Diese zeichnen sich

durch das Zusammenspiel von Abstandsregeltempomat (ACC - Adaptive Cruise

Control) und Spurhalteassistent (LC - Lane Centering) aus. Sie helfen dem Fahrer

mit konstanter Geschwindigkeit zu fahren, einen sicheren Abstand zu halten und

in der Fahrspur zu bleiben.





Zehn Fahrzeuge unterschiedlicher Fahrzeugklassen wurden dem neuen Testverfahrenbereits unterzogen, bei dem nicht nur Funktionalität und Wirksamkeit derSysteme, sondern auch die Einbindung des Fahrers bewertet werden. Diese ist fürdie Gewährleistung der Sicherheit entscheidend, denn der Fahrzeugführer mussjederzeit wissen, was sein Fahrzeug tut und aufmerksam bleiben, umkontrollierend eingreifen zu können.In die Bewertung einbezogen werden auch die Leistungen der Notfallassistenz:Leitet das System verlässlich eine Notbremsung ein, reagiert die Technik aufeine Systemstörung oder wenn der Fahrer ausfällt? Die Gesamtbewertung drücktsich in den Urteilen "sehr gut, gut, befriedigend und ausreichend" aus.Mit dem Mercedes Benz GLE, dem 3er BMW und dem Audi Q8 erreichen drei Fahrzeugeder Premiumklasse ein "Sehr gut". Dabei schneidet der Mercedes Benz am bestenab. Alle drei getesteten Modelle bieten ein hohes Maß an Fahrerunterstützung,binden dennoch den Fahrer ein und überlassen ihm die Kontrolle über dieFahraufgabe. Gut bewertet wird auch die Notfallassistenz.Die Verkaufsschlager Renault Clio und Peugeot 2008 erreichten nur "ausreichend".Ihre Assistenzsysteme sind weniger ausgereift und bieten eine eher geringeUnterstützung.Tesla erhält Bestnoten für die Fahrerunterstützung und die Notfallassistenz. DerAutopilot bindet jedoch den Fahrer nicht ausreichend ein. Deshalb erreicht dasFahrzeug insgesamt nur die Bewertung "befriedigend" und landet auf Platz sechs.Ebenfalls mit "befriedigend" bewertet werden der VW Passat, der Nissan Juke undder Volvo V60. Der Kuga schneidet mit "gut" ab. Das zeigt, dass ausgewogene,moderne Systeme auch für gängige Mittelklassefahrzeuge verfügbar sind.Die ausführlichen Testergebnisse finden Sie unter https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/assistenzsysteme/pkw-assistenzsysteme/ oderhttps://www.euroncap.com/de