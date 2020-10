Coronavirus: Markt-Update

- Die tägliche Zahl der Coronavirus-Fälle nähert sich mit mehr als 315.000 neuen Fällen, die gestern gemeldet wurden, wieder einmal dem Rekord. Die Neuinfektionen sind in den letzten Wochen in vielen europäischen Ländern stark angestiegen. Das Robert-Koch-Institut für Infektionskrankheiten erklärte Teile Belgiens, ganz Frankreich mit Ausnahme der Region Grand Est, ganz Island sowie Wales und Nordirland zu Risikogebieten. Risikozonen wurden auch in Estland, Irland, Litauen, Rumänien, Slowenien, Ungarn und Kroatien erklärt.

Gestern wurden 315.678 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Inzwischen liegt der 7-Tage-Durchschnitt bei 288.615. Quelle: Worldometers

- Italien meldete am Mittwoch 1.851 neue Fälle. Nach Angaben zweier überregionaler Zeitungen erwägt die Regierung, den Ausnahmezustand wegen der COVID-19-Krise bis zum 31. Januar nächsten Jahres zu verlängern.

- Die französischen Gesundheitsbehörden meldeten am Mittwoch 12.845 zusätzliche Infektionen, während die Zahl der Menschen, die mit der Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert wurden, um fast hundert auf ein Zehn-Wochen-Hoch von 6.590 anstieg.

- Spanien verzeichnete gestern 11.016 neue Fälle. Die Behörden haben neue Kriterien zur Einschränkung des Reiseverkehrs in und aus Großstädten genehmigt, von denen hauptsächlich Madrid und sein Großraum betroffen sind.

- Neue Fälle von COVID-19 nehmen im Vereinigten Königreich um mehr als 7.000 pro Tag zu. Premierminister Boris Johnson forderte das britische Volk am Mittwoch auf, sich an die Regeln zu halten, die zur Bekämpfung einer sich rasch beschleunigenden zweiten Welle des Coronavirus-Ausbruchs erlassen wurden, und warnte davor, dass andernfalls ein strenger Lockdown verhängt werden könnte.

- Heute meldete das polnische Gesundheitsministerium eine Rekordzahl von 1.967 neuen Fällen von Coronavirus-Infektionen und 30 neue Todesfälle. Derzeit befinden sich noch 2.560 Menschen in Krankenhäusern, von denen 159 an Beatmungsgeräte angeschlossen sind. 133.981 Menschen stehen unter Quarantäne und 16.891 unter epidemiologischer Überwachung.

- Die Vereinigten Staaten melden durchschnittlich 43.000 Neuinfektionen pro Tag, verglichen mit 35.000 vor zwei Wochen, laut einer Zählung von Reuters.

In Europa ist in mehreren Ländern der Region, insbesondere in Spanien, Frankreich und Großbritannien, weiterhin eine zweite Infektionswelle zu verzeichnen. Quelle: Financial Times



