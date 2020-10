München (ots) - Schnellere Internetanschlüsse und neue Varianten für die

Standortvernetzung



M-net erweitert Produktangebot für mittelständische Unternehmen



- M-net Portfolio für Business-Internet und flexible Standortvernetzung

ausgebaut

- Neue Glasfaser-SDSL-Tarife mit symmetrischer Bandbreite bis 500 Mbit/s

- Mehrere neue Zugangsvarianten für die Standortvernetzung mit M-net IP-VPN





Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net erweitert die Geschäftskunden-AngeboteGlasfaser-SDSL und IP-VPN um neue Varianten. So stehen ab sofort mitGlasfaser-SDSL flat 500.000 sowie Glasfaser-SDSL flat 250.000 zwei neueHighspeed-Tarife mit symmetrischen Bandbreiten von 500 Mbit/s beziehungsweise250 Mbit/s im Down- und Upload bereit. Ebenso fügt M-net dem ProduktsortimentIP-VPN sieben neue Zugangsvarianten hinzu. Mit den erweiterten Internet- undStandortvernetzungs-Angeboten adressiert Bayerns führender Glasfaseranbieter densteigenden Bandbreitenbedarf von mittelständischen Unternehmen."Damit auch Unternehmen aus dem Mittelstand das Potenzial der Digitalisierungvoll ausschöpfen können, benötigen sie die richtigen Internetprodukte", erklärtLars Richter, Bereichsleiter Geschäftskunden bei M-net. "Daher ist es wichtig,das eigene Angebot konsequent auszubauen. Durch unsere Erweiterung imGlasfaser-SDSL-Sortiment erhalten mittelständische Unternehmen zwei neue,leistungsstarke Internetzugänge mit symmetrischer Bandbreite. Sie richten sichan Kunden mit hohem Bandbreitenbedarf, sowohl im Download als auch im Upload.Zudem stellen wir unseren Geschäftskunden durch die Ergänzungen innerhalbunseres IP-VPN-Angebots auch weiterhin immer die passende Zugangstechnologie füreine bedarfsgerechte Standortvernetzung zur Verfügung."Symmetrische Bandbreite mit bis zu 500 Mbit/s für GeschäftskundenM-net hat das Produktangebot Glasfaser-SDSL ausgebaut und führt die zwei neuenHighspeed-Tarife Glasfaser-SDSL flat 500.000 sowie Glasfaser-SDSL flat 250.000ein. Die leistungsstarken Internetzugänge auf FTTX-Basis sind die idealeInternet-Access-Lösung für mittelständische Unternehmen, die eine permanente,sichere und zuverlässige Anbindung für ihre Business-Kommunikation benötigen.Mit den beiden neuen Highspeed-Varianten mit symmetrischen Bandbreiten stehen500 Mbit/s beziehungsweise 250 Mbit/s im Down- und Upload bereit. Glasfaser-SDSLvon M-net ist optimal für Unternehmen geeignet, die viele Daten austauschen,Mail-, Web- und FTP-Server betreiben, Video-Konferenzen durchführen oder große