TARGOBANK startet neue Rückenwind-Kampagne

Düsseldorf (ots) -



- Markenversprechen "Wir geben Rückenwind" für Privat- und Geschäftskunden

weiter ausgebaut

- Dreh des neuen TV-Spots unter Einhaltung strenger Corona-Regeln

- Rückenwind-Walk als besonderes Stilelement



Die TARGOBANK baut ihr Markenversprechen "Wir geben Rückenwind" konsequent

weiter aus und macht es zum Kern der neuen Marketingkampagne ab dem 3. Oktober.

Im Zentrum stehen Rückenwind-Momente und Rückenwind-Stilelemente, die die

Markenhaltung und das sich daraus ableitende Markenversprechen erlebbar machen.

Das Markenversprechen ist seit 2018 Teil der Geschäftsstrategie und wird durch

die neue Kampagne gestärkt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Nur wer seine Kunden immer besser versteht, kann sie auch wirklich darinunterstützen, ihre Chancen zu nutzen und ihre Zukunft zu gestalten", erläutertKatharina Rubbert, Bereichsleiterin Brand Management & Markenkommunikation derTARGOBANK. "Diese Haltung ist die Grundlage für unsere Markenwelt und unserentäglichen Umgang mit Kunden an allen Kontaktpunkten. Rückenwind ist dafür dasSinnbild". Passend zeigt die neue Kampagne "Rückenwind-Momente", in denen dieTARGOBANK ihre Kunden individuell unterstützt, damit sie ihre persönlichen Zieleerreichen können.TV-Spot ist Drehscheibe der neuen KampagneKern der neuen Kampagne ist der TV-Spot. Dieser veranschaulicht, wie sich dasMarkenversprechen auf Bereiche im täglichen Bankleben übertragen lässt.Rückenwind ergibt sich für die Kunden besonders durch die individuelle,persönliche Beratung und die Flexibilität des "Wie für mich gemacht-Kredits",der sich dem Leben der Kunden anpasst. "Wir setzen für die Erlebbarkeit vonRückenwind vor allem auf emotionale Bilder und ein gutes Storytelling, also einefür jeden nachvollziehbare Geschichte", so Katharina Rubbert. Entsprechend derBedürfnisse vieler Kunden werden die Beziehungsqualität und dasVertrauensverhältnis zwischen Kunde und Berater in den Vordergrund gestellt.Neuer "Rückenwind-Walk" macht als Stilelement das Markenversprechen fühlbarEin weiterer Schlüssel ist der so genannte "Rückenwind-Walk" am Ende des Spots.Dieses spezielle Stilelement lässt auch den Zuschauer gewissermaßen erleben, wiedie Protagonisten Rückenwind spüren. 3-D-Effekte visualisieren so dasMarkenversprechen der TARGOBANK. "Die Marktforschung hat gezeigt, dass vor allemdieses Element positive Emotionen hervorruft und sich vom Wettbewerb abhebt", soKatharina Rubbert. "Wir geben Rückenwind" löst in Zukunft den Claim "So gehtBank heute." sukzessive ab.