20% der Länder der Welt verwenden jetzt BitSight, um die nationale Sicherheit zu schützen

BOSTON, 1. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- BitSight , der Standard für Sicherheitsbewertungen, hat einen kritischen Meilenstein erreicht. 38 Länder, die ein Fünftel aller Regierungen weltweit repräsentieren, verwenden jetzt BitSight Lösungen zur Überwachung und Verwaltung von Cyber-Risiken in der kritischen nationalen Infrastruktur. BitSight arbeitet mit nationalen Regierungen zusammen, um das Management des nationalen Cyber-Risikos durch Sicherheitsbewertungen und -analysen zu unterstützen, die Transparenz und Bewusstsein für die Sicherheitsleistung kritischer nationaler Infrastrukturen bieten, mit denen eine Schwachstelle in großem Maßstab identifiziert, das Systemrisiko modelliert, eine enge Zusammenarbeit zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit eines nationalen Vorfalls ermöglicht und die Wirksamkeit der Politik gemessen werden kann. Zu den Ländern mit Regierungsorganisationen, die BitSight verwenden, gehören Belgien, Brasilien, Deutschland, Island, die Niederlande, Spanien und die USA.

Die Verwundbarkeit der nationalen kritischen Infrastruktur auf globaler Ebene wird durch Angriffe auf Krankenhäuser, die Rüstungsindustrie, Energieunternehmen und sogar die medizinische Forschung ins Rampenlicht gerückt. Regierungen auf der ganzen Welt haben keinen Einblick in die Sicherheitsleistung kritischer Infrastrukturen und haben Schwierigkeiten, die Wirksamkeit der von ihnen erlassenen Richtlinien zu bestimmen. Durch die Nutzung von BitSight können Länder auf der ganzen Welt neue Einblicke in das aggregierte Risiko, die Verwundbarkeit und die Sicherheitseffektivität kritischer Infrastrukturen gewinnen und datengetriebene Entscheidungen zur Risikominderung treffen.

Zu Beginn der COVID-19-Pandemie arbeitete BitSight mit dem Nationalen Bildungs- und Forschungsnetzwerk (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa -- RNP) in Brasilien zusammen, um die brasilianischen Gesundheitseinrichtungen in ihrem Rückgrat vor möglichen Cyberangriffen zu schützen. RNP ist ein fortschrittliches nationales Netzwerk für Hochschulbildung, Forschung und Innovation, das Zusammenarbeit und Kommunikation in den Bereichen Lehre und Forschung ermöglicht. „In diesem Moment ist es von grundlegender Bedeutung, Gesundheitseinrichtungen zu unterstützen, die eine hohe Nachfrage nach ihren Dienstleistungen haben", sagte der Exekutivdirektor von RNP, Eduardo Grizendi. „Jede Nichtverfügbarkeit oder jeder Sicherheitsvorfall kann Patienten und Benutzern ernsthaften Schaden zufügen."