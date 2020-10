Neue Anleihe aus dem Immobiliensektor – die Gecci Investment KG begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3E46C5) in Höhe von bis zu 8 Mio. Euro. Die Anleihe hat einen festen Zinskupon von 5,75 % p.a., eine Stückelung von 1.000 Euro und notiert an der Börse Frankfurt (Open Market), wo sie seit heute gekauft werden kann. Gecci baut moderne Massivhäuser und vermarktet diese im Rahmen eines speziellen Miet- und Übereignungsvertrages.

Mietübereignungsmodell

Der Emissionserlös soll im Wesentlichen für den Bau der Eigenheime im Rahmen des Mietübereignungsmodells Gecci Rent And Buy(R) verwendet werden. Das Mietübereignungsmodell (www.mietübereignung.de) wurde von der Gecci Gruppe entwickelt und rechtlich geschützt.

Kunden können dabei aus verschiedenen Massivhäusern mit KfW-Standard wählen und ihre individuellen Ideen mit einbringen. Zur Finanzierung wird ein Mietvertrag mit einer Laufzeit von 23 Jahren bis maximal 32 Jahren vereinbart. Die monatliche Kaltmiete ist über die gesamte Laufzeit konstant. Nach dem Ende der Mietzeit hat der Kunde das Recht, die Immobilie als Eigentümer zu übernehmen. Eine Anzahlung oder eine Schlussrate fallen nicht an. Die ersten 17 Massivhäuser sind laut Gecci bereits bestellt und entwickelt. Der Bau soll Anfang 2021 beginnen. Realisiert werden die Objekte von der Gecci Alliance KG, einem Verbund aus Architekten, Ingenieure und Bauunternehmen. So erhalten Gecci-Kunden alle Leistungen aus einer Hand.

Hinweis: Durch notarielle Auslassungsvormerkung im Grundbuch unter Verzicht der Einrede und Verjährung ist die Insolvenzfestigkeit laut Gecci sichergestellt.

Eckdaten zur Gecci-Anleihe 2020/25

Emittent: Gecci Investment KG

Emissionsvolumen: bis zu 8 Mio. Euro

ISIN / WKN: DE000A3E46C5 / A3E46C

Kaufmöglichkeit: Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market)

Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro

Zinssatz (Kupon): 5,75 % p.a.

Laufzeit: 5 Jahre (1. August 2020 bis 31. Juli 2025)

Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 02. August 2021

Rückzahlungskurs: 100 %

Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung (nicht nachrangig)

Wertpapier-Informationsblatt (WIB): gecci-investment.de

Hinweis: Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB) zur Anleihe finden Sie hier.

„Neuer Weg ins Eigenheim“

„Mit der Gecci-Anleihe investieren Anleger in den neuen Weg ins Eigenheim. Er verbindet jahrzehntelange Bauerfahrung, modernste Massivhäuser und eine einzigartige Finanzierung. Dafür haben wir in den vergangenen Jahren viel investiert, unser Mietübereignungsmodell entwickelt und von unabhängigen Experten prüfen lassen. Daher freuen wir uns sehr, jetzt endlich starten zu können und sind davon überzeugt, Bauherren eine sehr attraktive, liquiditätsschonende und sichere Alternative zum Bankkredit oder Mietkauf zu bieten“, sagt Gerald Evans, Gründer der Gecci Gruppe und Geschäftsführer der Gecci Investment KG.

Alternative zur klassischen Baufinanzierung

Ziel von Gecci ist es, in den nächsten 5 Jahren bundesweit mindestens 40 Eigenheime und 20 Mehrfamilienhäuser mit je 11 Wohneinheiten zu realisieren und in der Folge stetige Erträge zu generieren, um langfristig Gecci Rent And Buy(R) als wichtigste Alternative zur klassischen Baufinanzierung über Banken zu etablieren.



Die Gecci Gruppe bezeichnet sich als Spezialist für die Beratung und die Abwicklung von unterschiedlichsten Bauprojekten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung.

