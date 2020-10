FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag leicht gestiegen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1740 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1708 Dollar festgesetzt. Unter hohem Druck stand dagegen das britische Pfund.

Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief weitgehend ruhig. Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen erwartungsgemäß aus. Die Industriestimmung hellte sich deutlich auf, die Arbeitslosigkeit stieg weiter an. Aufgrund zahlreicher Kurzarbeitsregelungen in Europa bleibt sie aber trotz der Corona-Krise auf erträglichem Niveau.