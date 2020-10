Frankfurt am Main (ots) - Auch im deutschen Emissionsmarkt etabliert sich im

Corona-Jahr 2020 eine neue Normalität: Trotz zuletzt anziehender Volatilität

gingen im dritten Quartal 2020 drei Unternehmen im Prime Standard an die

Frankfurter Börse und spielten dabei insgesamt ein Emissionsvolumen in Höhe von

702 Millionen Euro ein. Zudem werden Kapitalerhöhungen zur Finanzierung immer

beliebter: Das entsprechende Volumen stieg im dritten Quartal auf das höchste

Niveau seit mehr als zwei Jahren. Gleich drei Unternehmen holten sich mit

Milliardenplatzierungen frisches Geld am Kapitalmarkt.



Zu diesen Ergebnissen kommt die Analyse "Emissionsmarkt Deutschland", für die

das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen PwC vierteljährlich die

Aktienneuemissionen sowie die Kapitalerhöhungen an der Börse Frankfurt erfasst.









"Im dritten Quartal setzte sich die wirtschaftliche Erholung trotz anhaltender

Covid-19 Pandemie fort. Für Nervosität und Risikoscheu bei den Investoren sorgt

jedoch die Angst vor einer weiteren Ansteckungswelle und die wirtschaftlichen

Auswirkungen eines möglichen zweiten Lockdowns - angesichts steigender

Neuinfektionen in zahlreichen EU-Ländern ist dies kein unrealistisches

Szenario", kommentiert Nadja Picard, Capital Markets Leader für PwC Europe.

Hinzu komme die Unsicherheit über den Ausgang der US-Wahlen Anfang November und

die wachsende Gefahr eines ungeregelten Brexits.



"Die zuletzt gestiegene Volatilität im Aktienmarkt ist Ausdruck der wieder

zunehmenden Vorsicht der Anleger. Unterstützend für Aktien bleibt dagegen die

hohe Liquidität, bedingt durch Niedrigzinsen und fiskalpolitische Maßnahmen. Die

Schwankungen gehören zur neuen Normalität im Corona-Jahr 2020. Aber auch in

diesem Umfeld bleiben Börsengänge und Kapitalerhöhungen möglich, wie das dritte

Quartal gezeigt hat", ergänzt Carsten Stäcker, Leiter Equity Advisory bei PwC

Deutschland. "Besonderes Investoreninteresse finden Unternehmen mit

strukturellen Wachstumschancen in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen,

erneuerbare Energien sowie auch Rekapitalisierungen führender Unternehmen in

zyklischen Sektoren."



IPOs bleiben hinter den Erwartungen zurück



Zwischen Juli und September wagten sich drei Unternehmen aufs Frankfurter

Börsenparkett und spielten mit ihren Debüts - ohne die Mehrzuteilungsoptionen -

insgesamt 702 Millionen Euro ein (Q2 2020: 187 Millionen Euro / Q3 2019: 2.149

Millionen Euro, jeweils bei zwei IPOs): der Rüstungskonzern Hensoldt, der

Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert und - bereits Mitte Juli - der Seite 2 ► Seite 1 von 3



