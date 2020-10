Die Fiskal Cloud ist ein weiterer Meilenstein für die konsequente Umsetzung der Cloud-Strategie von GK Software. Deren Herzstück ist die cloud4retail-Plattform, die als technisches Fundament des Cloud-Angebotes kontinuierlich weiterentwickelt und ausgebaut wird. Basierend auf dieser Plattform kann nahezu das gesamte Portfolio der GK Software inzwischen aus der Cloud genutzt werden. Gleichzeitig sind die Services und Schnittstellen so ausgelegt, dass sie auch andere Architekturszenarien unterstützen. Damit bietet GK Software seinen Kunden bei der Transition in die Cloud die Wahl, wie schnell und in welchem Umfang sie den Weg beschreiten wollen. Gleichzeitig bleibt die für den Handel unverzichtbare Möglichkeit von individuellen Anpassungen in vollem Umfang erhalten. Bei der Entwicklung der cloud4retail-Plattform lag immer ein starker Fokus auf dem Thema Erweiterungs- und Anpassungsentwicklung. Das mehrstufige Erweiterungskonzept umfasst zum Beispiel das von GK eigenentwickelte App-Enablement oder umfangreiche dokumentierte Schnittstellen. Damit ist die Grundlage dafür gelegt, dass Kunden oder Dritte schnell und ohne Eingriffe in den Standard eigene Lösungen entwickeln, testen und ausrollen können. Mit der Fiskal Cloud erbringt GK Software jetzt in einem weiteren Bereich den Nachweis dafür, Cloud-Lösungen erfolgreich an den Markt zu bringen. Die KI-Plattform AIR, die mobilen Kundenlösungen auf dem Smartphone (MCA) und retail7, die Lösung für kleine Händler, sind ebenfalls cloudbasierte Lösungen im Portfolio von GK Software.

