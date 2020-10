Düsseldorf (ots) - Das Digitalisierungsbarometer für die Energiewirtschaft in

Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt, dass der digitale Wandel zu einem

zentralen Pfeiler der Unternehmensstrategien geworden ist



Die digitale Transformation ist ein zentraler Treiber für Wachstum und die

Erschließung neuer Geschäftsfelder in der Energiewirtschaft. Das zeigt die

Studie Digital@EVU, die der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft

(BDEW), Kearney und die IMP3ROVE in diesem Jahr bereits zum vierten Mal

veröffentlichen. Mehr als 120 Energieversorgungsunternehmen aller

Wertschöpfungsstufen und Größenklassen haben an der Online-Umfrage teilgenommen.

In Zusammenarbeit mit den Energieverbänden Oesterreichs Energie und dem Verband

Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen wurde das Digitalisierungsbarometer

2019 erstmals auf Österreich und die Schweiz ausgeweitet.







Unternehmen mittlerweile spürbare Auswirkungen auf die geschäftliche Aktivität

und ist ein zentraler Pfeiler der Unternehmensstrategien. So haben oder planen

bereits 77 Prozent der befragten Energieversorgungsunternehmen eine

Digitalisierungsstrategie. Über 85 Prozent erwarten eine Steigerung des

Digitalisierungsbudgets in den kommenden Jahren. Nur 18 Prozent der Befragten

sind momentan zufrieden mit der Digitalisierung in ihrem Unternehmen.



Insbesondere in Dienstleistungen für dezentrale Erzeugung, Services für

E-Mobilität und Messstellenbetrieb / Messdienstleistungen werden digitale

Geschäftsfelder zur Umsatzsteigerung gesehen. Die drei wirkmächtigsten digitalen

Hebel für zukünftige Kostenreduktionen sind aus Sicht der Unternehmen mobiles

Workforce-Management, vorrauschauende Instandhaltung und digitale

Workflows/Bots. Zudem zeichnet sich bereits jetzt ein stärkerer Einsatz

digitaler Technologien wie KI und Blockchain ab. Bei 27 Prozent der Unternehmen

kommen diese Technologien bereits zum Einsatz.



Entwicklungspotenzial besteht hingegen im Bereich Analytics. Die Anwendung von

Data Analytics ist mit 61 Prozent zwar bereits fortgeschritten, aber erst 11

Prozent der Unternehmen geben an, eine ausgereifte Big-Data-Infrastruktur zu

haben. Vor allem das Fehlen einer einheitlichen Datenbank und mangelnde

Mitarbeiterfähigkeiten sind Hürden in diesem Bereich.



"Die Ergebnisse der Studie machen deutlich, dass die Unternehmen der

Energiewirtschaft mitten drin sind im digitalen Wandel", sagt Kerstin Andreae,

Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. "Mit digitalen Anwendungen können

Die Umfrageergebnisse machen deutlich: Der digitale Wandel hat aus Sicht der







