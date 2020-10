BIOCORP meldet Partnerschaft mit der AARDEX Group zur Erweiterung intelligenter Lösungen für eine präzise Medikamentenadhärenz

BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 - ALCOR / PEA/KMU-qualifiziert), ein französisches Unternehmen mit Spezialisierung auf die Gestaltung, Entwicklung und Herstellung von innovativen Medizinprodukten, meldete heute eine Allianz mit der belgischen AARDEX Group, einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die Medikamentenadhärenz.

Im Rahmen der Allianz sollen die vernetzten Zusatzlösungen für Arzneimittelverabreichungssysteme von BIOCORP mit dem proprietären Medication Event Monitoring System (MEMS) von AARDEX vereint werden und Patienten und Gesundheitsdienstleistern eine umfassende Lösung zur wirksamen Messung und Kontrolle der Medikamentenadhärenz bieten. Über die finanziellen Bedingungen der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart. In einem ersten Schritt wird die vernetzte Lösung für vorgefüllte Spritzen (PFS) Injay von BIOCORP in die MEMS Adherence Software (MEMS AS) von AARDEX integriert, um von PFS verabreichte Medikamente mit potenziellen Anwendungen im Bereich der rheumatoiden Arthritis, multiplen Sklerose, Augenheilkunde, Psoriasis oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verbinden. Der Fahrplan sieht zudem die Einbindung in weitere vernetzte Geräte von BIOCORP wie unter anderem Injektions- und Atemwegssysteme vor, um weitere chronische Erkrankungen abzudecken.